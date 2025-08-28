バンダイスピリッツは、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』より「DXおしゃべりベアックマ ～請求書よろしくクマ！～」(6,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年1月発送予定。

「DXおしゃべりベアックマ ～請求書よろしくクマ！～」は、ゴジュウポーラーの使用する武器であり、熊手真白の相棒でもある「ベアックマ」を、劇中同様のセリフ音声と請求書発行機能を新たに搭載したアイテム。

本商品には通常DX版から新たに、劇中でのベアックマのセリフ（CV：KENN）を20種以上新規収録。お金にがめつくも憎めない、ベアックマのキャラクターが存分に楽しめる。

さらに劇中で印象的な「熊手真白の世直し料を請求する」演出を再現するため、通常DX版から一部造形を変更し請求書発行ギミックを搭載。底面の入り口から請求書を通すことで、口からの請求書発行が楽しめる。劇中でベアックマが発行しているものを再現した請求書も2枚付属。

また、DX版と同様の遊びも健在。グリップ操作で攻撃＆必殺技発動が可能なほか、別売りのDXグーデバーンと組み合わせて「グーデバーン ベアックマ50」への合体遊びも可能となっている。

セット内容は、おしゃべりベアックマ、世直し料請求書。

(C)テレビ朝日・東映AG・東映