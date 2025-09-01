フジパンが販売する大人気パン「ネオバターロール」の妖精として、CMでも活躍中のネオバタくん。そんなネオバタくんと仲間たちが初めて、ゲームセンターなどでゲットできるプライズ商品に!

9月18日からの登場予定に先立って、SNSにはネオバタくんを愛する多くのファンによる喜びの声が投稿されています。

今回登場するアイテムは2つ。焼き色をプリントで表現した「フジパン めちゃもふぐっとぬいぐるみ～ネオバタくん～」は、約44cmと存在感がバツグンです。

焼きたて(!?)なふっかふかの感覚は、クセになること間違いなし……!!その何とも言えない表情と佇まいからは、1997年8月1日、ネオバターロールの発売とともに生まれたというネオバタくんの貫禄も楽しめます。

「フジパン ボールチェーン付きぬいぐるみ～ネオバタくんとなかまたち～」には、ネオバタくんに加えて「黒糖どん」と、“中野さん”の通称で愛される「中野マーガリン」も登場。サイズは約8cmです。

つぶらな瞳と笑顔が印象的な中野マーガリンは、ネオバタくんとは別人格のマーガリンの妖精であり、ネオバタくんの中に入っているレアキャラ。「すごくかわいい子がいる!!」と、そのキュートな見た目にときめく人も!

Xでは「ネオバタくんのグッズ出て嬉しい」「可愛すぎる」「迎えにいくねネオバタくん」と話題を呼んでおり、「欲しすぎる」「絶対ゲットする!!!!」と熱い声も続出。これは、迎えに行くしかない……!!