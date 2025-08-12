バンダイは11月、1/12スケールのミニチュアシリーズから、『Roland Miniature Collection』『Fender Miniature Collection 2』『Pearl Drums Miniature Collection 2』を発売。8月7日より、「ガシャポンオンライン」にて予約販売を開始している。

『Roland Miniature Collection』

多様な楽器製品を展開する電子楽器メーカー「ローランド」のミニチュアシリーズ『Roland Miniature Collection』では、「JC-120」(全幅約6cm)と「Blues Cube Artist 212」(同5.5cm)のアンプ2種を、裏面までリアルに再現。また、「JUPITER-X」(同9cm)の鍵盤は可動するように作られており、伝説のリズムマシン「TR-808」(同4cm)はリアパネルやボタンなど、細かいところまでリアルに再現されている。

『Fender Miniature Collection 2』

『Fender Miniature Collection 2』は、世界中のアーティストから愛されるFenderのギターやベースのミニチュアシリーズ第2弾。ピックアップやコントロールノブ、ヘッドのロゴやバックパネルなど細部まで忠実に再現されており、組み立てると全高約8cmのサイズに。全種専用スタンド付きで、開口角度を変えて展示することができる。

『Pearl Drums Miniature Collection 2』

人気ドラムブランド『Pearl』のミニチュア第2弾『Pearl Drums Miniature Collection 2』(全高約3.8cm〜8.5cm)は、人気シリーズ「CRYSTAL BEAT」を1/12スケールでリアルに再現。クラッシュ・ライド・チャイナシンバルはシンバルとスタンドの角度を調整することができ、ハイハットペダルとバスドラムペダルは可動するように作られている。また、ハイタム&ロータムには自立式タムスタンドも付属。集めると様々なセット組みを楽しむことができる。

いずれも1回500円。11月に全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズに登場。それに先立ち、8月7日より、オンラインショッピングサイト「ガシャポンオンライン」にて予約受付が実施されている。