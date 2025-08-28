ピジョンが展開する育児用品7種が、このほどカプセルトイ「ピジョンミニチャーム」に。9月第1週より、バンダイの「ガシャポン®」自販機に順次登場する。

「ピジョンミニチャーム」は、赤ちゃんのいる暮らしを身近に感じるきっかけを作りたいという想いから、ピジョン社員有志のプ ロジェクトによって実現したカプセルトイ。国内市場シェアNo.1の哺乳びん「母乳実感」をはじめ、以下全7種類がラインアップされている。

母乳実感 哺乳びん

母乳実感 哺乳びん Bear

母乳実感 哺乳びんFlower

ベビー全身泡ソープ

おしりナップ やわらか厚手仕上げ

ぷちストローボトル ハニーイエロー

ベビー麦茶

いずれも実物の細部まで忠実に再 現されており、ベビー全身泡ソープはポンプ部分を実際に押せる仕様となっている。また、ボールチェーン 付きのため、ポーチやバッグなどに取り付けて持ち歩くのはもちろん、ミニチュアフィギュアとしてお部屋に飾ることもできるという。

ガシャポン「ピジョンミニチャーム」左から、母乳実感 哺乳びん Bear、ベビー全身泡ソープ、ぷちストローボトル ハニーイエロー

価格は1回300円。9月第1週から順次、全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置さ れたガシャポン自販機シリーズにて販売される。