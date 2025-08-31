2024年9月からテレビ朝日系列にて放送中「仮面ライダーガヴ」は、番組キャストが全国5都市(石川・大阪・福岡・愛知・東京)を巡る『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』を2025年9月～10月に開催する。

TVシリーズ最終回を迎えた8月31日9:30よりチケットの一般発売が開始、合わせて最新情報も解禁された。

本公演の新ビジュアルが発表

『仮面ライダーガヴ ファイナルステージ』本公演の新ビジュアルが解禁された。 新ビジュアルには、「最後(ファイナル)は、さよならじゃないよね。」と希望を感じさせるキャッチコピーとともに、ショウマ（知念英和）を中心に寄り添う辛木田絆斗（日野友輔）、甘根幸果（宮部のぞみ）、ラキア・アマルガ（庄司浩平）の４人が笑顔を浮かべたもの。

下部には仮面ライダーガヴ マスターモード/オーバーモード、仮面ライダーヴァレン フラッペカスタム、仮面ライダーヴラム アラモードモードの姿もありファイナルステージが１年間の思い出がつまったものであることを感じさせる。さらに、上下にはTVシリーズでも大活躍したキャラクターたちが大集合し、豪華で思い出に残る本ビジュアルだ。

第１部ヒーローショーのあらすじ解禁

ショウマ、絆斗、幸果、ラキアに加えストマック社のキャラクターたちも声で出演する第1部のヒーローショーのあらすじを解禁。脚本はTVシリーズのメインライターを務めた香村純子が担当する。

東京公演DAY2 スペシャル公演出演キャスト・アーティスト解禁!

千秋楽となる10月19日「東京公演DAY2 スペシャル公演」の第2部「オーバートーク&マスターライブ」に出演するキャスト、ゲストアーティストが発表された。

10:00の回は「ガヴオールスターズ大集合スペシャル!」と題して、塚本高史(ランゴ・ストマック)、滝澤諒(ニエルブ・ストマック)、千歳まち(グロッタ・ストマック)、川﨑帆々花（シータ・ストマック)、古賀瑠(ジープ・ジャルダック)、鎌田英怜奈(リゼル・ジャルダック)、浅沼晋太郎(酸賀研造)の総勢11名が登場。

13:30の回「研究者大集合スペシャル!」には、10:00の回にも出演する滝澤諒、浅沼晋太郎の他、デンテ・ストマックの声を担当した多田野曜平、さらにガヴのTVシリーズ主題歌「Got Boost?」を担当したFANTASTICSがゲストアーティストとして参加する。

そして本公演の大千秋楽となる17:00の回「仮面ライダーガヴ スペシャルファイナルステージ」にはストマック社が揃い踏みし、FANTASTICSもゲストアーティストとして参戦、本公演の最後の瞬間まで盛り上げる。

なお「東京DAY2 スペシャル公演」全3公演は全ての回で有料配信を実施する。詳細は後日発表さらに、こちらの有料配信にもファイナルステージオリジナルゴチゾウがついてくる。

第2部「オーバートーク&マスターライブ」でのキャラクターソング解禁

番組キャストによる秘話満載のトークやキャラクターソングで盛り上がる第2部「オーバートーク&マスターライブ」は各会場で楽曲を披露するキャラクターが変わる。(※歌唱リストは予定、事情により変更となる場合がある)

FSオリジナルゴチゾウ解禁

すべての会場の入場券に購入者特典としてついてくる「FS(ファイナルステージ)オリジナルゴチゾウ」のデザインを解禁。FSオリジナルゴチゾウは、各会場の名産品をイメージした今回ならではのデザインで、イベント参加の思い出に残るご当地ゴチゾウだ。

会場チケット一般発売に合わせ、注釈付き見切れ指定席を発売開始

一般発売に合わせて、石川・大阪・愛知・東京の4会場では、公演が一部見えにくい、見えない「注釈付き見切れ指定席」の発売を開始する。注意事項があるため、購入前に確認のこと。

「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」は、石川会場が本多の森北電ホール、開催日が9月21日10：00、13：15、16：30。大阪会場がオリックス劇場、9月27日10：00、13：15、16：30。福岡会場が福岡サンパレス、10月4日11:00、14:30、愛知会場が刈谷市総合文化センター 大ホール、10月11日10：00、13：15、16：30、東京会場が昭和女子大学 人見記念講堂、10月18日10：00、13：15、16：30、10月19日10：00、13：30、17：00。なお10月19日は3公演全てSP公演。

第1部はヒーローショー「仮面ライダーガヴ ファイナルステージ」、第2部は番組キャスト陣によるトークや企画コーナー、ミュージックライブを行う「オーバートーク&マスターライブ」。第2部には各会場で異なるキャストが出演予定だ。

会場チケット料金は、通常公演（全席指定・税込）が入場券大人7,500円(中学生以上)、子供5,500円(3歳以上～小学生)、条件付き見切れ指定席が大人7,500円(中学生以上)、子供5,500円(3歳以上～小学生)。10月19日東京SP公演（全席指定・税込）は、入場券・注釈付き見切れ指定席がいずれも一律9,000円(税込・3歳以上有料)。購入者特典はFSオリジナルゴチゾウ。

また、公演の終了後に仮面ライダーとのハイタッチ会を実施予定。ハイタッチ券料金は大人1,400円(中学生以上)、子供800円(3歳以上～小学生)、10月19日東京スペシャル公演ではハイタッチ会の実施は行わない。ハイタッチ会登場キャラクターは仮面ライダーガヴ／仮面ライダーヴァレン／仮面ライダーヴラム。8月31日AM9:30よりチケットぴあにて販売を行う。

(C)2024 石森プロ・テレビ朝日･ADK EM･東映