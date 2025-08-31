都市開発鉄道シミュレーションゲーム『A列車で行こう』シリーズの最新作『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』の発売日が12月18日に決まった。

『A列車で行こう はじまる観光計画 Nintendo Switch 2 Edition』ゲーム画面イメージ

『A列車で行こう』シリーズは、街の課題に取り組みながら思いのままに街を作る「箱庭系」シミュレーションゲーム。街づくりに観光要素を取り入れた『A列車で行こう はじまる観光計画』は、シリーズ35周年記念タイトルとして、2021年に「Nintendo Switch」向けでリリースされた。今回は「Nintendo Switch 2」向けにパワーアップして発売される。

「Nintendo Switch 2」の性能を生かした「Nintendo Switch 2モード」を搭載。通常より多くの列車や自動車を配置できるようになり、街の隅々まで行き渡らせた路線に多くの列車を走らせ、「過密ダイヤ」を再現することも可能となった。

グラフィック面でも、画面解像度の向上やテクスチャ改良、水面反射の実装など行われたほか、最大フレームレートも改善され、臨場感が向上。新規シナリオ2本を収録するほか、Joy-Con 2やUSBマウスでのマウス操作にも対応している。オートセーブ機能も加わり、快適なプレイ環境を実現した。

通常より多くの鉄道車両や自動車、車両の設計図を使える「Nintendo Switch 2 モード」を搭載

パッケージ版「ガイドブックパック」パッケージイメージ

価格はパッケージ版が1万406円、ダウンロード版が9,878円。パッケージ版は「ガイドブックパック」として発売され、全224ページの公式ガイドブックが付属する。パッケージ版の早期購入特典として、同作のキャラクターデザインを手がける日向悠二氏描き下ろしの「オリジナル薄型マウスパッド」が用意される。

なお、すでに「はじまる観光計画」や「ひろがる観光ライン」を所有しているユーザー向けに、アップグレードパス(2,200円、ダウンロード専用)も販売されるとのこと。