日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』の生放送が、30日18時30分にスタートした。

氷川きよし

メイン会場・両国国技館のステージセンターで、サライのアカペラ独唱で番組のオープニングを彩ったのは、氷川きよし。続いて、総合司会の上田晋也、羽鳥慎一、水卜麻美アナ、チャリティーパートナーの志尊淳、浜辺美波、長嶋一茂らが続々登場し、華やかに番組のスタートを切った。

中継では、特別な花火大会を開演するチャリティーパートナー・永瀬廉も登場。高橋海人は体調不良により欠席となった。

今年のチャリティーマラソンランナー・横山裕のスタート20時10分頃。スターターには、横山と親交の深い「国民的スター」が予告されている。

【編集部MEMO】

今年の『24時間テレビ』のテーマは「あなたのことを教えて」。総合演出の前川瞳美氏は「やっぱりお互いのことをよく知らないということが、差別や偏見につながっていくと思うんです。『上田と女がDEEPに吠える夜』をやる上でもすごく大事にしているのが、“あなたのことを教えてください”という姿勢。この番組を始めるまでは、自分が抱えていた生きづらさについて考えていましたが、自分以外の人の生きづらさにも触れる中で、社会全体が抱える課題について考えることが多くなりました」と、このテーマに込めた思いを語っている。

