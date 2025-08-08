NHKスペシャル『シミュレーション～昭和16年夏の敗戦～』(総合 前編8月16日21:00～ 後編8月17日21:00～)の試写会・出演者会見が8日、東京・渋谷の同局で行われ、主演の池松壮亮をはじめ、仲野太賀、中村蒼が出席した。

猪瀬直樹氏のロングセラー・ノンフィクション『昭和16年夏の敗戦』を原案にした本作は、実在した総力戦研究所に着想を得た戦争ドラマ。真珠湾攻撃の8カ月前の1941年4月、首相直属の総力戦研究所に集められた若きエリートたちは、模擬内閣を作って日本がアメリカと戦った場合のあらゆる可能性をシミュレートしていき、“圧倒的な敗北”の結論を手にした若者たちは、開戦へ突き進む軍や本物の内閣と対峙する。

池松は、産業組合中央金庫(現・農林中金)の調査課長で、ある日突然、総力戦研究所へ招集され、模擬内閣で内閣総理大臣に指名される主人公・宇治田洋一、仲野は、同盟通信社政治部記者で模擬内閣では内閣書記官長兼情報局総裁を担当する樺島茂雄、中村は、陸軍少佐で模擬内閣では陸軍大臣を担当する高城源一を演じた。

池松は「戦争というものを語り続けてきたNHKさんという場所で戦後80年という特別な年にこの作品を発表できることをとても光栄に思っています。この時代にどうしても語るべきドラマ、これからの時代に残すべきドラマとして仕上がったのではないかと自信を持っています」と述べ、仲野は「今この時代にとても意義のある作品になっているのではないかなと自信を持って言えます」、中村は「劇中でも漂っている空気感は、現代社会にも通じるところがありますし、共感できるところが多々あるのではないかなと思います」と語った。

仲野は2026年放送のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』で主人公・小一郎(豊臣秀長)役、池松は秀長の兄・藤吉郎(豊臣秀吉)役を演じるが、今年2・3月に『シミュレーション』の撮影をした後、6月から『豊臣兄弟！』の撮影が始まったという。

これまでも数々の作品で共演してきた2人だが、『シミュレーション』でまた絆が深まったようで、池松は「このドラマが『豊臣兄弟！』の前哨戦とは思わないですけど、撮影時期が近かったですし、昨日も遅くまで(『豊臣兄弟！』の撮影を)やりましたし、ほかにも太賀さんとはたくさんの作品で向き合ってきましたし、今回テーマがテーマな分、本当に懸命に願いを込めて一つの作品を一緒に作るという経験を、大河ドラマの兄弟役の前にできたことは、大きなものがまた積み上がったなと思います」と述べ、仲野も「全く同意見です!」と同調した。

すると中村が、「そうですね、昨日も撮影大変で……」とふざけ、「僕も、もしかしたら三男とかがいれば」と『豊臣兄弟！』参戦に意欲を見せると、池松は「これから登場予定かもしれない」と笑っていた。