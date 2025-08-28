8月28日から東京ビッグサイトにて開催されている東京おもちゃショーにて、タカラトミーが「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」直前記者発表会を実施。スペシャルサポーターのタレント・DAIGOがゲスト登壇した。

「ベイブレード」はスポーツへ

1999年に誕生し、今や世界累計出荷5.5億個を超えるベイブレードシリーズは、2023年7月に最新シリーズ「ベイブレードX」がスタート。超加速を生み出すギミック「X(エクストリームダッシュ)」を搭載した歴代最強のベイブレードシリーズ。よりスポーツ性が増し、子どもだけでなく大人へも人気が拡大している。

「ベイブレードは、年齢、性別、国境を越えて全世代が楽しむことができる遊びです」と、タカラトミーの富山彰夫代表取締役社長が話すように、ベイブレードは世界80以上の国と地域へ拡大、各地でブームを巻き起こしている。

そして、今年、シリーズ初となる世界大会「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025(ワールドチャンピオンシップ)」を10月10日、11日の2日間にわたって、ベイブレード発祥の地である日本で開催。世界20地域の予選を勝ち抜いたブレーダーが東京に集結し、世界一を決定する。

DAIGOが日本代表と対戦

記者発表会では、同大会のスペシャルサポーターを務めるタレントのDAIGOが登壇。自身でカスタムしたベイブレードを携え、日本代表に決定したおまんじゅうキング選手と対戦した。

対戦相手が現日本最強選手ということで、「ちょっと相手強すぎないですか…?」と運営側に苦言を呈しながらも、「ここで僕が勝てば、ある意味僕が日本代表ということですよね」と前向きにバトルに挑んだDAIGO。

結果はまさかのDAIGOの勝利となり、「STD、世界大会出ます!」と喜びを爆発させた。一方のおまんじゅうキング選手も「SSAですね……スーパーセンスあります」とDAI語で健闘をたたえた。

最後に「僕がチャンピオンに勝てたりする、というのもベイブレードの魅力だと思います。子どもたちは僕を倒しにきてほしいです」と今回のバトルを振り返ったDAIGO。「アツい戦いが日本で見られることをうれしく思います。おまんじゅうキングさん頑張ってください!」とエールを送り、「BBHですよ。ベイブレード、ハマった」と締めくくった。

「BEYBLADE X WORLD CHAMPIONSHIP 2025」は、10月11日、12日の2日間、東京・芝公園のRED° TOKYO TOWER(レッドトーキョータワー)にて開催。一般観覧は不可だが、全世界リアルタイム配信を行う。世界20地域から代表選手が集まり、日本からは、レギュラークラス(6歳～12歳)「13-ミナト選手」と、オープンクラス(6歳～大人まで)「おまんじゅうキング選手」が出場する。