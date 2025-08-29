女優の松岡茉優が20日、ポッドキャスト番組『松岡茉優＆伊藤沙莉「お互いさまっす」』(YouTubeほか各オーディオストリーミングサービスで配信)に出演。「ここだけは譲れない」という自身のこだわりを明かした。

「声優初挑戦」ではなく「声のお仕事初挑戦」

松岡茉優

視聴者から「女優とモデルの違い」を聞かれ、「職業が違う」と返した松岡。「声の仕事もそうだけど。声の仕事をいただいたからって、声優さんをやってるわけじゃない」と話し、「リスペクトがめちゃくちゃあるから、“声優やりました!”とはちょっと言えない」と吐露。そのため、「声優初挑戦!」などと言われると、「“声のお仕事初挑戦”にしてもらえませんか?」とお願いしているそうで、「めっちゃ面倒くさいだろうなと思いながら、ここだけは譲れないの」と自身のこだわりを明かした。

モデル仕事に関しても、伊藤沙莉が、「“モデルやりました!”とは言わないよね?」と話すと、松岡は、「“お洋服のお仕事”なら全然いい」「モデルさんにお願いしたい仕事は、こっちには来ない。なんか親近感とか、私たちおチビっ子だから、おチビっ子が着たらこうなるよとか。そもそもオファーが違う」とキッパリ。続けて、「美人さんだったり、足首が激細だったり。モデル体型の女優さんが多すぎる。みんなスタイルよすぎ」とこぼす伊藤に、松岡は、「ホントふざけんな! どっちかにしな!」と笑っていた。

「女優とモデルは職業が違う」と強調しつつ、「最強もいるじゃん? モデルとしても最強、女優としても最強っていうさ。だから、その人のラジオと送り間違えたのかも……」とぼやいた松岡。伊藤も、「うちらの体型見たことある!?」と自虐交じりにツッコみ、「私のこと、米倉涼子さんだと思ってるんだよ(笑)」と苦笑い。松岡は、質問者に向け、「そういうスーパーウーマンもいるから。小松菜奈ちゃんとか。そういう人に聞いたほうがいいかも」と呼びかけて締めくくっていた。