今年もお待ちかね、キウイブラザーズのフィギュア付きパックが登場。7年目となる今年はシリーズ初となる立ちポーズ!! 第1弾として、8月26日よりゴールドのフィギュアが付いたパックが店頭に並んでいるのですが、すでに完売した店舗も出るほどの人気ぶり。SNSでも話題となっています。

フィギュア7年目にして初💚💛

＼キウイブラザーズが立った/

.

今年もオレたちの

【フィギュア付きパック】が数量限定発売❗

.

ゴールドは今週から、

グリーンは9月上旬から順次展開🙌

お店で待ってるね🥝

※店舗によってお取り扱い状況が異なります

(@zespri_jpより引用)

こちらが、立ち姿のキウイブラザーズのフィギュアです。どんなポーズをしていても、やっぱり可愛いですね。

8月26日に、ゼスプリ サンゴールドキウイ9個に、ゴールドのフィギュアが付いたセットが登場。すると、SNSでは「今年もキターーー」「またキウイ大量摂取の季節が…」といった声が。また、無事にゲットできた人からは、「やったー何軒か回って見つけた!!! かわいい」「4軒目で買えた〜!! ラス1だった」「11軒目...やっと、やっと出会えました(涙) うわあああああん 諦めなくて、本当によかった!」などなど、喜びの声が寄せられています。

第2弾は9月2日スタート。お次はゼスプリ グリーンキウイ7個に、グリーンのフィギュアが付いたセットが登場します。グリーン獲得を前に、「第二弾のグリーンちゃんも待ち遠しい」「第二弾も買ってブラザーズ揃えるぞ」と意気込みを語る人も。

グリーンも争奪戦の予感しかありませんが、できれば兄弟一緒に飾って眺めたい!! ぜひ、発売日当日、早めにスーパーの果物売り場で探してみてくださいね。