今年もお待ちかね、キウイブラザーズのフィギュア付きパックが登場。7年目となる今年はシリーズ初となる立ちポーズ!! 第1弾として、8月26日よりゴールドのフィギュアが付いたパックが店頭に並んでいるのですが、すでに完売した店舗も出るほどの人気ぶり。SNSでも話題となっています。
フィギュア7年目にして初💚💛
＼キウイブラザーズが立った/
.
今年もオレたちの
【フィギュア付きパック】が数量限定発売❗
.
ゴールドは今週から、
グリーンは9月上旬から順次展開🙌
お店で待ってるね🥝
※店舗によってお取り扱い状況が異なります
(@zespri_jpより引用)
こちらが、立ち姿のキウイブラザーズのフィギュアです。どんなポーズをしていても、やっぱり可愛いですね。
8月26日に、ゼスプリ サンゴールドキウイ9個に、ゴールドのフィギュアが付いたセットが登場。すると、SNSでは「今年もキターーー」「またキウイ大量摂取の季節が…」といった声が。また、無事にゲットできた人からは、「やったー何軒か回って見つけた!!! かわいい」「4軒目で買えた〜!! ラス1だった」「11軒目...やっと、やっと出会えました(涙) うわあああああん 諦めなくて、本当によかった!」などなど、喜びの声が寄せられています。
第2弾は9月2日スタート。お次はゼスプリ グリーンキウイ7個に、グリーンのフィギュアが付いたセットが登場します。グリーン獲得を前に、「第二弾のグリーンちゃんも待ち遠しい」「第二弾も買ってブラザーズ揃えるぞ」と意気込みを語る人も。
グリーンも争奪戦の予感しかありませんが、できれば兄弟一緒に飾って眺めたい!! ぜひ、発売日当日、早めにスーパーの果物売り場で探してみてくださいね。
フィギュア7年目にして初💚💛— ゼスプリキウイ公式 (@zespri_jp) August 26, 2025
＼キウイブラザーズが立った／
今年もオレたちの
【フィギュア付きパック】が数量限定発売❗
ゴールドは今週から、
グリーンは9月上旬から順次展開🙌
お店で待ってるね🥝
※店舗によってお取り扱い状況が異なります
詳しくはこちら🔽https://t.co/evrYqtZke1 pic.twitter.com/zV9OOtFEVW