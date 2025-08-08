大阪・関西万博のリボーンステージでは8月5日、「日本人の3人に1人が栄養不良! 解決の決め手は?」と題するトークセッションが開催された。それによれば、栄養課題を解決するカギは果物の摂取にあり、なかでも栄養素の充足率がトップのキウイフルーツを通して、現代人の栄養不良の改善を目指すという。

大阪・関西万博のステージにて、健康に関するトークセッションが開催された。主催は一般財団法人日本栄養実践科学戦略機構、協賛はゼスプリ インターナショナル ジャパン

■日本人は栄養不良!?

大阪市此花区の人工島・夢洲にて2025年4月13日から10月13日まで開催されている、大阪・関西万博。夏休みに入ったこともあり、会場は親子連れの姿で賑わっていた。

大阪ヘルスケアパビリオン

万博を象徴する大屋根リングの間近に設置された大阪ヘルスケアパビリオンのリボーンステージに登壇したのは、日本栄養実践科学戦略機構の中村丁次氏と、ゼスプリ インターナショナル ジャパンの猪股可奈子氏。「日本人の3人に1人が栄養不良(※)」という、思わずドキっとするようなタイトルのステージに、たくさんの来場者が足を止めた。

(※) 厚生労働省「健康日本21（第三次）」の「栄養・食生活に関連する目標」における 「BMI 18.5以上25未満(20歳以上64歳まで)およびBMI 20を超え25未満(65歳以上)の者の割合」の「現状値 60.3％」をもとに算出

参考：健康日本21（第三次）について

大阪ヘルスケアパビリオンの前でキウイブラザーズも撮影

そもそも和食はヘルシーであり、日本人には健康な人が多い、というイメージさえある。その認識は間違っているのだろうか? トークセッションの冒頭、MCが会場に向けて「日本人の3人に1人は栄養不良だということを、ご存知の方は挙手いただけますでしょうか?」と呼びかけたとき、手を挙げた人はわずかだった。

トークセッションの様子

これを受け、中村氏は「栄養不良というと、栄養素の摂取が不足している“低栄養”を想像するかも知れません。でも実は、過剰に摂取している“過栄養”も栄養不良に含まれるんです」と説明する。

世界は栄養不良の二重負荷に悩んでいる

「世界では『栄養不良の二重負荷』といって、同じ国や地域の中で、低栄養と過栄養が両方存在していることが栄養問題となっています。世界的には長寿で健康だと思われている日本でも、若い女性や高齢者のやせの問題と、中高年層のメタボ問題が共存しています。日本人のうち約3人に1人が、やせか肥満のどちらかである、という調査結果があります」(中村氏)

日本で起こっている栄養課題

若い女性のやせの問題は、不必要なダイエット意識から引き起こされるケースも少なくない。若いときなら貧血、月経困難、摂食障害につながるほか、将来の健康状態にも影響を及ぼす。中村氏によれば、若いときにやせていると骨粗鬆症、糖尿病になるリスクが高まり、やせた女性が妊娠すれば生まれる赤ちゃんも低体重になるリスクがあるという。

一方で、高齢者が低栄養になるとフレイルという介護が必要となる危険性が高まる。また中高年が気をつけたいのは肥満＝メタボの問題。糖尿病、高血圧、脂質異常症など“生活習慣病”のリスクが高まる。中村氏は「栄養不良は健康をおびやかす最大のリスクです」と、あらためて警鐘を鳴らす。

日本栄養実践科学戦略機構 理事長の中村丁次氏(左)と、ゼスプリ インターナショナル ジャパン APAC(アジアパシフィック)マーケティング本部長の猪股可奈子氏(右)

■「ゼスプリ栄養改革プロジェクト」とは?

ゼスプリでは日本栄養士会のサポートを受けて「栄養改革プロジェクト」を立ち上げている。猪股氏は「一般生活者の方の栄養や食生活に対する理解を深めるため、昨年(2024年)6月に1万人を対象にした全国規模の意識調査を行いました」とし、その結果を紹介する。

それによれば「栄養バランスの良い食事をとりたいという人は9割以上もいる一方で、毎日とれている人は約2割だった」という。その理由として、1番多かったのが「毎日の忙しさ」、そして「個食」(1人で食事することによる食生活の偏り)が続き、以下は「食品価格の高騰」「栄養に関する知識不足」などが挙がった。

現代人を取り巻く環境

ここで猪股氏は、ほかの研究結果も紹介した。それによれば「果物を加えるとバランスが良い食生活になるか?」という問いかけに対し、フランス、ドイツでは70%がYesと回答したが、日本ではYesが20%にとどまったという。「ヨーロッパでは日常の栄養源として、果物が欠かせません。でも日本人にとっては、果物＝旬を楽しむために食べるもの、との認識が根強いようです」と猪股氏。実際の消費量を見てみると、ギリシャのわずか1/4にとどまっていた。

猪股氏は「日本には、栄養バランスの良い食事として“一汁三菜”という考え方がありますが、一度に何品も料理を用意する余裕がないときもあるでしょう。そんなときはビタミン、ミネラル、食物繊維など、自然の栄養素がたくさん詰まっている果物を活用してもらえたらと思います」と話し、ゼスプリの「栄養改革プロジェクト」についても紹介した。

同プロジェクトでは、日本における栄養不良の改善を最終的な目標と定めている。「高品質で栄養価の高いキウイフルーツ60億食分を通して、2030年までに、誰もが栄養バランスのとれた食事を楽しく手軽にとれる社会をつくりたいと考えています」。

ここで中村氏は、あらためて栄養バランスの良い食事について説明した。「栄養素には、大きく分けて、炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラル、食物繊維の6グループがあります。炭水化物、脂質、タンパク質はエネルギーを作る栄養素、脂質とタンパク質は身体を作る栄養素でもあります。ミネラルも身体を作るための重要な栄養素です。ビタミン、ミネラル、食物繊維には身体の調子を整える役割があり、これらが不足するとエネルギーが十分でもうまく活用できません」。

健康を支える6大栄養素

「ではどのような食事なら、栄養バランスが良くなるのでしょうか? そんなときに思い出してほしいのは、小学校のときに食べた給食です。主食、主菜、副菜が揃っていて、そこに果物と乳製品がついていました。同じ食品を食べ続けていても摂取できる栄養素が偏ってしまうので、いろいろな食品を食べることが重要です」(中村氏)

トークセッションの内容に熱心に耳を傾ける人の姿

中村氏によれば、日本人に不足しがちな栄養素は、食物繊維、カリウム、鉄、カルシウム、タンパク質など。このうち食物繊維とカリウムについては、果物で補えるという。「また果物にはそのほかのビタミン、ミネラルも豊富に含まれているのが特徴です。調理しなくても簡単に食べられるので、忙しい日本人にオススメです」とし、続けて「日本人は諸外国に比べて果物の摂取が少ないと言われています。厚生労働省では1日の果物摂取量の目標値を200グラムと定めていますが、2023年の調査では平均摂取量は90グラムを切っています」と説明する。

■栄養素をバランスよく摂取できる! キウイフルーツの魅力

猪股氏は、ここであらためてキウイフルーツの魅力について紹介。キウイフルーツには、ビタミンCや食物繊維、カリウム、葉酸など10種の栄養素が詰まっており、身近な果物の中では栄養素充足率がNo.1であると強調する。

「ゴールドキウイはビタミンCが豊富で、1個で1日の必要量が摂取できます。グリーンキウイは食物繊維が豊富で、1個で不足しがちな食物繊維を補えます。毎日の食事で不足しがちなビタミン、ミネラル、食物繊維を含んでおり、栄養価も高いので、簡単に食事の栄養バランスを整えるのにぴったりの果物です」と猪股氏。

これに中村氏も「キウイは果物の中でも、栄養素をバランスよく摂取できる果物です。40種にも及ぶいろいろな栄養素をとらなくてはいけない我々にとって、優れた存在と言えます」と太鼓判を押した。

キウイフルーツには10種の栄養素

栄養ピラミッドの頂点に立っている ※詳細はゼスプリWEBサイトを参照 (https://www.zespri.com/ja-JP/nutrition)

最後に、中村氏は「栄養バランスや健康を考えるうえで、果物はとても重要な食品ですが、日本人は食べるのを忘れがちです。ぜひ積極的に果物を毎日食べる習慣を身につけていただけると良いと思います」とし、日本栄養実践科学戦略機構でもゼスプリと協力して日本の栄養課題の解決に取り組んでいきたい、と意気込む。

猪股氏は「当社ではキウイフルーツという小さな果実の恵みを通して、世界中の人々、コミュニティ、環境の発展に大きく貢献することをブランドパーパスとして定義しています。国内においては、キウイフルーツとともに健康的な食生活を体得してもらうため、学童期の子供たちへの食育活動にも力を入れています。また忙しい現代生活を送る生活者の皆さんと一緒に、食習慣を考え直すきっかけを提案していきます」とし、長い期間をかけて日本人の栄養不良の課題解決に取り組んでいきます、とむすんだ。

近藤謙太郎 こんどうけんたろう 1977年生まれ、早稲田大学卒業。出版社勤務を経て、フリーランスとして独立。通信業界やデジタル業界を中心に活動しており、最近はスポーツ分野やヘルスケア分野にも出没するように。日本各地、遠方の取材も大好き。趣味はカメラ、旅行、楽器の演奏など。動画の撮影と編集も楽しくなってきた。 この著者の記事一覧はこちら

[PR]提供：ゼスプリ インターナショナル ジャパン