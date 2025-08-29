クラフトハート トーカイが手掛けるシルバニアファミリーの「森の手芸屋さん」シリーズ。このほど、カンタン手作りキット「クリームソーダコスチューム」に新色「レモン」が仲間入り! 帽子にはミントの葉っぱをちょこんと乗せて、全4種類のコスチュームで登場です!!
まずは「メロン」。クリームソーダといえばやっぱり「メロン」ですよね。グリーンのコスチュームとミントの葉っぱの統一感がとってもオシャレ。そして、暑さも吹き飛ぶ爽やかな新色「レモン」は、元気いっぱいのイエローのコスチューム。
また、夏にぴったりな「ブルーハワイ」と、メロい「イチゴ」もラインアップされていて、どれもシュワシュワを表現したパール付きのコスチュームと、チェリーとミントがのったアイスクリームの帽子がとってもキュート。SNSに登場すると、「やぁーーーばい!! かわいすぎて涙でてきた(泣) お迎えしたーい!!」「葉っぱがついてさらにカワイイですね!」「ガチ神コスきたわ」と、発売前から話題となっています。
価格はお人形付きで1,500円。クリームソーダのコスチュームを着せてあげられるお人形は、「ショコラウサギの赤ちゃん」や「シカの赤ちゃん」「シマネコの赤ちゃん」など全10種類から選ぶことができるのだとか。もちろん、キットのみを購入することも可能です。
また、“カンタン手作りキット“というだけあって、針や糸は不要。フェルトは全て型抜きされていて、ボンドや両面テープだけで作ることができちゃうんです! 手芸が得意な人もそうでもない人も(?)、お気に入りの赤ちゃんにぴったりのカラーをチョイスして、手作りしてみてはいかがでしょうか?
(C)EPOCH
森の手芸屋さんオリジナル— クラフトハートトーカイ (@crafthearttokai) August 5, 2025
カンタン手作りキット新作のお知らせ🔔ʾʾ
８月中旬順次入荷
「クリームソーダコスチューム」
大人気コスチュームが新色を携えて再登場🫧
ミントの葉っぱが追加されてさらにキュートになりました🍒
🔗https://t.co/ZPvLuc94jV#シルバニアファミリー pic.twitter.com/aN8aI74NfB
トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)
編集:マイナビニュース ホビー編集部