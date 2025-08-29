クラフトハート トーカイが手掛けるシルバニアファミリーの「森の手芸屋さん」シリーズ。このほど、カンタン手作りキット「クリームソーダコスチューム」に新色「レモン」が仲間入り! 帽子にはミントの葉っぱをちょこんと乗せて、全4種類のコスチュームで登場です!!

シルバニアファミリー カンタン手作りキット「クリームソーダコスチューム」メロンとレモン

まずは「メロン」。クリームソーダといえばやっぱり「メロン」ですよね。グリーンのコスチュームとミントの葉っぱの統一感がとってもオシャレ。そして、暑さも吹き飛ぶ爽やかな新色「レモン」は、元気いっぱいのイエローのコスチューム。

シルバニアファミリー カンタン手作りキット「クリームソーダコスチューム」ブルーハワイとイチゴ

また、夏にぴったりな「ブルーハワイ」と、メロい「イチゴ」もラインアップされていて、どれもシュワシュワを表現したパール付きのコスチュームと、チェリーとミントがのったアイスクリームの帽子がとってもキュート。SNSに登場すると、「やぁーーーばい!! かわいすぎて涙でてきた(泣) お迎えしたーい!!」「葉っぱがついてさらにカワイイですね!」「ガチ神コスきたわ」と、発売前から話題となっています。

価格はお人形付きで1,500円。クリームソーダのコスチュームを着せてあげられるお人形は、「ショコラウサギの赤ちゃん」や「シカの赤ちゃん」「シマネコの赤ちゃん」など全10種類から選ぶことができるのだとか。もちろん、キットのみを購入することも可能です。

また、“カンタン手作りキット“というだけあって、針や糸は不要。フェルトは全て型抜きされていて、ボンドや両面テープだけで作ることができちゃうんです! 手芸が得意な人もそうでもない人も(?)、お気に入りの赤ちゃんにぴったりのカラーをチョイスして、手作りしてみてはいかがでしょうか?

(C)EPOCH

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部