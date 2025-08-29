新青森駅を利用する際、早く着いてしまったり、予定が変更になったりして急に暇な時間ができることもあるでしょう。そこで本記事では、新青森駅周辺の暇つぶしにおすすめのスポットを紹介します。観光スポットやグルメスポットなどジャンル別にまとめたので、ぜひ参考にしてくださいね。

新青森駅周辺の暇つぶしスポット【駅ナカ】

まずは、駅直結の複合施設「新青森駅ビル あおもり旬味館」からおすすめのお店を紹介します。

■新青森駅ビル あおもり旬味館

青森県青森市石江高間140-2 新青森駅ビル

ラグノオ

ラグノオは明治17年創業のお菓子店です。スティックタイプのアップルパイ「パティシエのりんごスティック」や、30年以上愛されるロングセラー「カスタードケーキ いのち」など、青森県産のリンゴを使ったお菓子はお土産としても好評。充実したショッピングタイムが過ごせるでしょう。

はとや製菓

新青森駅ビル あおもり旬味館に唯一の直営店を構える、はとや製菓。1cmの厚さにカットした生のリンゴをフリーズドライにした「ソフトりんご」や、地元でとれたホタテをフリーズドライにしたスープなども販売しており、さまざまな世代に適したお土産探しができます。

北彩館

北彩館は、青森各地の農産・水産加工品からお菓子やドリンク、職人の技が光る伝統工芸品までバラエティー豊かな商品を取りそろえる県産品ショップです。なかでも青森県の地酒が豊富。有料で試飲もできるので、飲み比べするのもおすすめです。

木戸食品

明治40年創業の食品メーカー・木戸食品で、青森の美味を手に入れるのもよいでしょう。50年以上前から製造販売する看板商品の玉子とうふは、カツオだしと昆布だしがたっぷり。ほかに青森産のイカを使った炊き込みご飯の素や、陸奥湾産ほたてを100％使用したほたて塩焼などもそろいます。

MACURE HOUSE

サクサクでジューシーなアップルパイや、リンゴパウダーを生地に練りこんだスコーンが評判のお店。ドリンクもリンゴ茶をはじめリンゴジュースやリンゴラッシーなど、リンゴ尽くしです。イートインスペースもあり、リンゴメニューをじっくり堪能できます。

CAFÉ 水とコーヒー{#id7}

世界自然遺産に登録されている白神山地の湧き水を使って淹れたコーヒーが自慢のカフェです。最高品質のスペシャルティコーヒーを豆の特長を引き出して自家焙煎し、クリアでやさしい味わいに仕上げています。ドリップコーヒーのほか、エスプレッソドリンクやスイーツも充実。店内は落ち着きのある空間で、ほっと一息つきたいときにぴったりです。

魚っ喰いの田

青森近海でとれた新鮮な魚介の寿司や海鮮丼が人気の食事処です。本まぐろ丼や焼き魚など、青森ならではの海の幸をリーズナブルに堪能できます。駅ナカで本格的な海鮮に舌鼓をうつ、ちょっと贅沢なグルメタイムを堪能してはいかがでしょうか。

太宰らぅめんと津軽のめしや「めぇ」

地元の食材を使ったラーメンや郷土料理が楽しめるお店です。青森生まれの作家・太宰治が好んだという若竹汁をアレンジした太宰らぅめんなど、気になるメニューがたくさん。津軽の定番料理や丼もの、定食も充実しており、サクッとランチでも満足感を味わえます。

新青森駅周辺の暇つぶしスポット【グルメ】

次は、グルメを堪能できるスポットを紹介します。

焼肉レストラン ひがしやま青森店

昭和63年創業の地元の人から愛される焼肉店です。「家族で安心、たっぷり美味しい」をコンセプトに掲げ、幅広いメニューを提供しています。黒毛和牛や海鮮のほか、サイドメニューや焼肉に合わせた地酒やドリンクも豊富。ディナーだけでなくランチでも利用できます。

■焼肉レストラン ひがしやま青森店

青森県青森市石江三好65-3

たか久 西バイパス店

青森市内でも評判の和食レストラン。麺類や丼、寿司のほか、和洋定食、甘味まで多彩なメニューがそろいます。旧家を改装した風情ある店構えで、座敷も椅子席もある居心地のよい店内は、1人でもグループでも入りやすいのが魅力です。

■たか久 西バイパス店

青森県青森市新田忍29-2

回転鮨処 あすか 青森西バイパス店

地元青森の新鮮なネタが自慢の回転寿司。職人が腕を振るう寿司や一品料理をリーズナブルに堪能できます。広く清潔感のある店内は、カウンターやボックス席、個室もあるので、幅広いシーンで活用できます。

■回転鮨処 あすか 青森西バイパス店

青森県青森市石江三好142-1

新青森駅周辺の暇つぶしスポット【観光】

次は観光を楽しめるスポットを紹介します。

青森県立美術館

青森を代表する美術館です。三内丸山遺跡の隣にあることから、建物は縄文とモダンが融合した設計で、その建築美に目を奪われます。現代美術家・奈良美智や版画家・棟方志功といった青森ゆかりの世界的作家の作品を常設展示するほか、多彩な企画展も開催。カフェやミュージアムショップもあり、じっくりアートを楽しめます。

■青森県立美術館

青森県青森市安田字近野185

三内丸山遺跡

縄文時代の大規模な集落跡として知られる特別史跡です。2021年には、三内丸山遺跡を含む「北海道・北東北の縄文遺跡群」が世界文化遺産に登録されました。広大な敷地には、約1700点の遺物を展示するミュージアムや体験工房などもあり、空き時間にあわせてさまざまな過ごし方ができます。

■三内丸山遺跡

青森県青森市大字三内字丸山305

あおもり健康ランド

天然温泉を楽しめる大型温浴・リラクゼーション施設です。大浴場や露天風呂のほか、ジェットバスやサウナなどもあり、癒しのひとときが過ごせます。あかすりやエステ、ムービールームやレストランなどの施設も充実。料金は、3時間・6時間・1日フリーから選べます。

■あおもり健康ランド

青森県青森市新城平岡404-1

新青森駅周辺の暇つぶしスポット【青森駅周辺】

次は、1駅隣の青森駅周辺のスポットを紹介します。

ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森を代表するねぶた祭りを通年で体験できる文化観光交流施設。大迫力の大型ねぶたや制作過程がわかる展示などを通して、青森ねぶた祭りのすべてを体感できます。ねぶた祭りを楽しむ前に行くのもおすすめです。

■ねぶたの家 ワ・ラッセ

青森県青森市安方1-1-1

A-FACTORY

マルシェとシードル工房の複合施設です。青森産のリンゴや海産物を生かしたみやげショップ、地元の食材を味わえるレストラン・カフェのほか、リンゴのお酒・シードルの工房があります。シードルは有料で試飲もできるのでお土産選びにも安心です。

■A-FACTORY

青森県青森市柳川1-4-2

青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

青森港に係留されている青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸は、かつて本州～北海道間を結んだ青函連絡船を当時のまま保存・公開する鉄道連絡船ミュージアムです。船内や青函連絡船に関する貴重な展示は見応えがあります。

■青函連絡船メモリアルシップ八甲田丸

青森県青森市柳川1-112-15地先

青森県観光物産館アスパム

青森市のランドマークとして知られる高さ76mの正三角形のビルが特徴の施設です。青森県各地の特産品が並ぶ県内最大級のおみやげコーナーのほか、青森市街を一望できる展望台、映像シアター、体験コーナーや飲食店もそろい、観光・ショッピング・グルメがすべて楽しめます。

■青森県観光物産館アスパム

青森県青森市安方1-1-40

新青森駅周辺で暇つぶし時間を有意義に過ごそう!

新青森駅やその周辺には、駅ナカの便利な施設から本格的な観光スポットまで多彩な楽しみ方ができるスポットが点在しています。空き時間ができたときは、ぜひ利用して有意義な時間を過ごしてくださいね。