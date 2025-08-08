小田原駅を利用するときに、早く着いてしまったり、予定が変更になったりして暇な時間ができることもあるはず。そこで本記事では、小田原駅周辺の暇つぶしにおすすめのスポットを紹介します。観光スポットのほかグルメスポットなども紹介するので、ぜひ参考にしてくださいね。

小田原駅周辺の暇つぶしスポット【観光編】

まずは、観光を楽しめるスポットを紹介します。

小田原城(小田原城址公園)

戦国時代から江戸時代にかけ、相模国を支配していたお城です。関東大震災で石垣が崩落したのちに積み直されました。現在の外観や天守閣などは江戸時代の資料をもとに再現されたもので、定番の観光スポットとして人気。お城の周辺は公園として整備されており、一部は国の史跡に指定されています。

【小田原城(小田原城址公園)】

神奈川県小田原市城内

報徳二宮神社

小田原の偉人・二宮尊徳(金次郎)を祀る神社です。学問のほか、経営の神様としても多くの人に親しまれています。神社の周りは四季折々の植物に囲まれており自然を楽しめるほか、カフェも隣接。小田原城址公園内に位置しているので、小田原城を訪れた際に立ち寄れます。

【報徳二宮神社】

神奈川県小田原市城内8-10

御幸の浜

小田原駅から徒歩20分程度でたどり着く、穏やかな雰囲気のビーチです。かつて、明治天皇と皇后が地引き網の見学をされたことからこの名前がつけられているのだとか。砂浜からの眺望がよく、晴れた日は真鶴方面まで見渡すことができます。

【御幸の浜】

神奈川県小田原市本町3-16

小田原市郷土文化会館

小田原の自然や歴史、そして文化について学べる資料館です。1945年に建てられた木造の建物がそのまま活用されているので、一歩踏み入れるだけで趣深さを感じられます。入館料が無料なのもうれしいポイントです。

【小田原市郷土文化会館】

神奈川県小田原市城内7-8

ミナカ小田原 展望足湯庭園

小田原駅に直結した商業施設の14階にある足湯スポットです。足湯には箱根湯本の温泉を使用。相模湾や小田原城の美しい景色、そして東海道新幹線を眺めながら足湯を楽しめます。タオルの自動販売機があるので手ぶらで行っても安心です。

【ミナカ小田原 展望足湯庭園】

神奈川県小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原14階

小田原駅周辺の暇つぶしスポット【グルメ編】

次は、グルメを楽しめるスポットを紹介します。

小田原みなと食堂

商業施設「ミナカ小田原」の中にある海鮮料理の専門店です。小田原・早川漁港から直送された魚を使った海鮮丼や海老天丼が人気。店内はカフェのような雰囲気なので女性ひとりでも気軽に利用できます。小田原駅近くで海の幸を味わいたいときにおすすめです。

【小田原みなと食堂】

神奈川県小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原1階

小田原おでん 本店

小田原駅から徒歩15分、かまぼこ通りと呼ばれる場所の近くに位置しています。だしの風味がしっかりと感じられるおでんはどれも絶品。薬味には定番のからしのほか、梅みそ、わさび醤油がそろい、好みの味付けで食べられるのも魅力です。ランチ営業もしています。

【小田原おでん 本店】

神奈川県小田原市浜町3-11-30

きんじろうカフェ

報徳二宮神社の境内にあるカフェです。木々に囲まれた穏やかな環境の中で郷土料理の呉汁やドリンク、ソフトクリームなどを味わえます。神社の鳥居や二宮金次郎のシルエットがラテアートになったカプチーノもおすすめメニューのひとつ。店内ではここでしか購入できない二宮金次郎のオリジナルグッズも販売しており、お土産にも最適です。

【きんじろうカフェ】

神奈川県小田原市城内8-10

菜の花 ムーンカフェ

小田原駅東口の地下街「ハルネ小田原」の一角にあり、自家焙煎のコーヒーが楽しめるカフェです。小田原で有名な和菓子店の系列カフェのため、コーヒーのおともに和菓子を味わうことができます。数ある和菓子の中でも特に人気が高いのは焼きモンブランで、渋皮栗の風味とパリパリ食感の生地の組み合わせが絶妙です。

【菜の花 ムーンカフェ】

神奈川県小田原市栄町1-1-7 小田原地下街 HaRuNe 小田原 内

かるびラーメン ミナカ店

じっくり煮込んだカルビのお肉が入ったボリュームたっぷりのラーメンが食べられるお店です。スープには唐辛子が入っており、牛肉のうま味とともにピリッとした辛さも感じられます。フードコート内の店舗なので、気軽に小田原名物を味わいたいときにも立ち寄りやすく便利です。

【かるびラーメン ミナカ店】

神奈川県小田原市栄町1-1-15 ミナカ小田原3階 フードコートスタジアム

小田原駅周辺の暇つぶしスポット【買い物編】

次は、買い物を楽しめるスポットを紹介します。

朝ドレファ～ミ♪ハルネ店

地元で収穫された新鮮な野菜を販売する、JAの直売所です。安心・安全な食生活を心掛けている方にも最適。いちごやキウイフルーツ、いちじくなど、季節の果物がスーパーよりお手頃な価格で購入できることもあります。

【朝ドレファ～ミ♪ハルネ店】

神奈川県小田原市栄町1-1-7 小田原地下街 HaRuNe小田原

小田原かまぼこ通り

小田原の名産品であるかまぼこや干物を扱う店が並ぶ商店街です。お土産や贈答品を購入できるだけでなく、食べ歩き用のかまぼこを販売しているお店もあります。街を散策しながらさまざまなお店のかまぼこを食べ比べるのもおすすめです。

【小田原かまぼこ通り】

神奈川県小田原市本町3-12-8

ういろう本店

小田原では室町時代からういろうが作られており、現在も昔と同じ製法で味を守り続けています。ういろう本店は小田原駅から徒歩15分でアクセスでき、喫茶室も併設。ういろうや季節の和菓子を抹茶と一緒に楽しむことができます。

【ういろう本店】

神奈川県小田原市本町1-13-17

TAKUMI館(ハルネ小田原)

小田原・箱根エリアの木工製品を扱うお店です。テーブルや棚といった大型の家具だけでなく器や雑貨なども充実しており、木のぬくもりに触れることができます。製品により木目や色合いが微妙に異なるのでお気に入りを見つけていくのも楽しみ方のひとつ。家具のオーダーメイドも可能です。

【TAKUMI館(ハルネ小田原)】

神奈川県小田原市栄町1-1-7 小田原地下街 HaRuNe小田原内

山安 小田原駅前店

江戸時代に創業した老舗の干物店です。小田原駅のロータリー近くに店舗があり、小田原城などの観光帰りにもサクッと立ち寄れます。アジやイワシなど、小田原ならではのおいしい干物を多数取りそろえているので、自分へのお土産としてもおすすめ。朝食や夕食の一品、そしてお酒のつまみに最適です。

【山安 小田原駅前店】

神奈川県小田原市栄町2-1-29

小田原駅周辺で楽しく暇をつぶそう!

小田原駅の周辺には観光やグルメを存分に楽しめるスポットが充実しています。急な空き時間ができたときはぜひ訪れて、楽しい時間を過ごしてくださいね。