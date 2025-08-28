バンダイは、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023）熱線放射カラーver.」(4,400円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて8月28日10時よりに予約受付開始、2026年1月発送予定。

「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023）熱線放射カラーver.」は、映画『ゴジラ-1.0』で圧倒的な存在感を見せたゴジラ(2023)の熱線放射を吐く印象的なシーンを、リアルな造形と彩色表現で歴代のゴジラ作品の怪獣を続々立体化中のソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」で再現したアイテム。とくに作品の印象的なシーンを再現する新ライン「躍動(ポージング)」に登場する。

造形は、作品のポスターのポージングを徹底再現し立体化。力強く踏み込んだ足や躍動感のある尻尾など細部まで表現している。

カラーリングは熱線放射を吐くさまを青白いカラーリングで忠実に再現。クリア成型・メタリック塗装により、熱線放射を放つシーンの迫力をリアルに表現している。口内のカラーリングはメタリック塗装で美しく表現し、ボディのカラーリングも一般品とは異なる特別仕様で、コレクション性の高い逸品となっている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.