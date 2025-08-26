バンダイは、ハイパーヨーヨーアクセルとヒューマンビートボックスクルー「SARUKANI」とのスペシャルコラボレーションを8月25日に発表した。

ーマンビートボックスクルー「SARUKANI」は、KAJI・Kohey・RUSYのビートボクサー3人からなる音楽ユニット。ビートボックスの枠にとどまらないポップダンスミュージックをリリースしながら、ライブではビートボックスの重低音を身体全体で感じられる、熱量の高いステージを行う。

ビートボックスクルーとして世界大会「Grand Beatbox Battle 2023」でチャンピオンに輝き、大人気番組『Got Talent Espana』では決勝3位を獲得。GMO SONIC / SUMMER SONIC に出演など、活動の幅を広げている。

コラボでは、8月30日より、ハイパーヨーヨーアクセル×SARUKANIコラボレーションソング「SPIN‘N‘TURN (Spinned by TOP ACCEL SPINNER)」を配信する。

さらに8月30日のコロコロ魂フェスティバル ハイパーヨーヨーアクセルコーナー メインステージにて、トップアクセルスピナー×SARUKANIのスペシャルパフォーマンスを披露する。

ステージの開催時間は、8月30日の10:00～トップアクセルスピナースペシャルパフォーマンス、11:20～トップアクセルスピナー×SARUKANI スペシャルパフォーマンス、12:40～トップアクセルスピナー×SARUKANI スペシャルパフォーマンス、15:00～「YAMAHA MUSIC SCHOOL」コラボパフォーマンス@東京おもちゃショー2025 西1階アトリウム特設ステージ、16:00～トップアクセルスピナースペシャルパフォーマンス。

なおSARUKANIのスペシャルパフォーマンス登壇はKAJI・Koheyの2名となる。詳細は公式サイトを参照のこと。

(C)BANDAI