ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が28日(14:00〜20:30)、今年で10回目を迎える「竹芝夏ふぇす」と初めてコラボレーションしたリアルイベント『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』を開催する。

『夏祭り2025 in 東京ポートシティ竹芝ポートホール』は、当日の会場を第一会場(屋外)と第二会場(屋内)の2つのエリアに分け、第一会場は「17LIVE」ユーザー、または当日登録した人であれば、誰でも来場が可能となる。

第一会場では、夏祭りをテーマに装飾が施された屋台を一部の時間で開放し、開放時間中は誰でも無料で自由に遊ぶことができる。さらにキッチンカー(有料)も出店し、食事などとともにお祭りを楽しむことができる。

開放時間終了後は、事前に開催されたアプリ内イベントを勝ち抜いたライバーが一堂に会してライブ配信バトルを繰り広げる「夏祭り 2025」のリアルイベント開催を予定。出場するライバー以外の人もリアルイベントの模様を会場に設置されたパブリックビューイングで観覧・応援できる。