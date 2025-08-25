ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が22日より、寿司店「つきじ喜代村すしざんまい｣と初のコラボレーションとなるアプリ内イベント『奇跡の「すしざんまい」コラボ!! 〜開幕! お寿司大合戦!〜』を開催している。

『奇跡の「すしざんまい」コラボ!! 〜開幕! お寿司大合戦!!〜』

『奇跡の「すしざんまい」コラボ!! 〜開幕! お寿司大合戦!!〜』は、「17LIVE」ユーザーであれば、誰でも参加可能。イベント期間中は、さまざまなメディアでも活動している「すしざんまい」の木村社長や寿司ネタをモチーフにしたオリジナルコラボレーションギフト(有料)が用意され、オリジナルコラボレーションギフトの獲得数やポイントに応じて、一定の条件を達成したユーザーやランキング上位者には、「すしざんまい」の限定デジタルプライズやグッズが贈呈される。