お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が14日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。自身の聴力について語った。

「“なんでそれ知ってんの?”って言われることがすごく多い」

又吉直樹

「異常に耳がいい。昔からよく地獄耳とか言うやん。人が遠くでしゃべてる声が聞こえたりする」と話しはじめた又吉。子供のころから、「“なんでそれ知ってんの?”って言われることがすごく多い」そうで、「中学校とか、休み時間ずっと一人で座ってたから。クラスのいろんなところでみんながしゃべってるやん。好きな人の話とか、聞こえないようにしゃべってるけど、それも聞こえる」と打ち明けた。

このほか、又吉は、高校時代のエピソードを披露。混雑するフードコートでフライドチキンカレーを注文したところ、「25m先ぐらい。いっぱい間に人おんねん。友達と行ってたんだけど、“あの店員さん、ソーセージカレーって言ってもうてるわ”って言って」と店内にいる店員の声が聞こえたという。友人たちには、「何言ってんの? 聞こえるわけないやろ!」とあしらわれたというが、「数分後、ソーセージカレーが来て。“ええっ!?”ってなって」と驚きの展開をぶっちゃけた。

さらに、大人になってからも、“異常な聴力”を発揮。あるとき、無人駅で次長課長とVTR撮影をすることになり、「電車が来たときにホームで撮影させてもらうみたいな」と説明しつつ、電車が1時間に1本しか来ないため、駅前の空き地で遊んでいたそう。しかし、電車が来ないはずの時間に、電車の音が聞こえたと言い、「スタッフさんが調べて、“5分後に来ます!”って。遠くからトンネル抜けて、電車が来て。たまたまかな? と思ったけど、その次の電車も聞こえた」と語った。

「耳がいいんか、なんかわからんけど。めちゃ集中したら聞こえるときがある」という又吉。「小学校のときも中学校のときも、聴力検査でひっかかってん。音が最初から聞こえてるから。いろんな音が聞こえるから押してたり、何回も押しすぎて引っかかる」と明かす場面も。一方で、まったく聞こえないときもあるそうで、「特技としては披露できない」と苦笑すると、好井まさおは、「面白いですね。変わってるな～(笑)」と不思議そうな顔で返していた。