『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念して、9月12日放送のニッポン放送『オールナイトニッポンGOLD』にて、『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』が放送される。

2021年6月以来、約4年ぶりの放送となる『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』。今回は『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開を記念しての放送となる、パーソナリティは竈門炭治郎役の花江夏樹と、我妻善逸役の下野紘が担当。さらにゲストとして、冨岡義勇役の櫻井孝宏、胡蝶しのぶ役の早見沙織の出演を予定している。

今回の番組では、公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』について、花江夏樹、下野紘が語るだけではなく、リスナーからもメールを募集。「ふつおた」「それぞれの最終決戦」「私と鬼滅の刃！」などのコーナーを放送する。

一夜限りの特別番組『「鬼滅の刃」のオールナイトニッポンGOLD』は、9月12日22時からニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送。番組が放送される地域ではAMラジオ、FMラジオ、またスマホやPCからはradikoで聴くことができるほか、放送地域以外でもradikoのエリアフリー機能を使って聴くことができる。