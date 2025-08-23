King ＆ Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)の第8話が22日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

22日に第8話が放送。陣内が脱走したという話は特捜課全員に共有され、特捜課には葛城(三浦誠己)から自宅待機命令が出される。だが、陣内が戸倉(小池徹平)を撃った瞬間を目撃していた才木は、陣内がジウ(井浦新)に操られていただけだと反発。早く陣内を探したいと焦る才木と、正体不明のジウを相手にすることに及び腰の面々とで、特捜課は揺らぐ。

そんな中、綿貫(新木優子)の祖母・絹代(銀粉蝶)が行方不明になる。綿貫はGPSをたどり絹代を見つけるが、そこには寒江(松角洋平)と藤川(小倉史也)の姿があった。2人の目的が分からないまま交戦する綿貫は、彼らの攻撃で異能力を封じられてしまう。絶体絶命のピンチに陥った綿貫だが、そこに才木が銃を構えて現れる。格闘の末、パトカーのサイレンを聞いた寒江と藤川はその場を去り……というストーリー。

その後、自宅待機となった特捜課メンバーは、陣内の無実を証明するために再び集結。するとそこへ、泉(久間田琳加)が現れる。泉はジウからの伝言として、才木の妹・結衣(蒼戸虹子)が大変なことになっていると伝える。そして「バイオエイル」とヒントを与えると、才木は焦ってバイオエイル遺伝子研究所へ向かう。

研究所で才木は、付き添っていた母・美和子(真飛聖)から、結衣が突然容体が悪化し、偶然、研究者の田所(清水伸)が訪れてきたと聞かされる。そして美和子は、才木を研究所内のある部屋へと連れていく。そこで才木は新たな異能力「サイコメトリー」で、異能力者たちを研究する研究者の父・隆(田村健太郎)と、研究対象者だった美和子が出会った過去を見る。

才木はサイコメトリーで、隆が異能力者たちが安定して異能力を使える新薬を研究していたこと、研究を通じて知り合った美和子と結婚して才木が生まれたこと、隆が田所に強引に説得されて治験を行い、新薬を飲んだ治験者たちが苦しみだして異能力を覚醒したことなどを知る。その後、美和子は、研究所を出るときに才木の記憶を消したことや、隆が責任を感じて薬の研究データを破棄して研究所を辞めたことを才木に明かす。サイコメトリーで、隆が新薬としてDOPEを誕生させてしまったと知った才木は、「父さんがDOPEを生み出したんだね」とつぶやくのだった。

SNSでは、DOPE誕生の真実が明らかになり、「つらい」「才木くんとんでもない運命を背負ってたんだね」「うわ……お父さんが作ったのか……」「心が苦しい」「ずっとDOPE憎んでた才木くんの気持ち考えたら泣けてくる」などのコメントが並んでいた。

