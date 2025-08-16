日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)で、『相葉保護犬トリミング特別編』が放送されることが、16日の同局系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』で発表された。

相葉雅紀が保護犬トリミングの活動に携わって、今年で8年目。この活動には、保護犬の体をきれいにするだけではなく、「どんな性格なのか?」「どんなトラウマを抱えているのか?」という情報がないことも多い保護犬のことを“知る”ことで、次の新しい家族に繋げていく狙いもある。

今回は、相葉がヒロミ、椎名桔平とともに保護犬をレスキュー。ヒロミはこれまでにも相葉のトリミングにお手伝いで参加してきた一方、椎名は初参加だが、実はパピーウォーカー(盲導犬になるための子犬を預かって、愛情をかけて育てるボランティア)の経験もあるという。

犬を愛する3人が向かった先は、宮崎県の山奥にある古びた犬舎。そこには、飼い主が飼いきれなくなった14匹もの犬がいた。3人は、人に怯える犬たちに寄り添ってきれいにトリミングしていくのが目標だが、果たしてレスキューはうまくいくのか。これまでにないほどの苦戦を強いられる相葉やヒロミ、そして保護犬トリミング初挑戦の椎名が奮闘する。

さらにトリミング作業では、サンシャイン池崎も合流。私生活では保護猫を預かりお世話している池崎が今回はどんな活躍を見せるのか。

