9月26日に本編最終回を迎える連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)。脚本を書き終えた中園ミホ氏は、のぶ役の今田美桜や嵩役の北村匠海をはじめとするキャスト陣の熱演を絶賛しており、健太郎役の高橋文哉や千尋役の中沢元紀の演技にも驚かされたという。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じている。

中園氏は、高橋演じる健太郎の明るいキャラクターを絶賛する。

「高橋文哉さんは二枚目でクールなかっこいいイメージでしたが、そうではない面も見たいと思い健太郎を書きましたが、素晴らしい俳優さんですね。健ちゃんが現れると、戦地でも救われるというか、高橋さんに健太郎を演じていただいてよかったなと思います」

そして、高橋の持つ天性の明るさを感じたと語る。

「今までは顔がきれいで演技が上手という印象でしたが、きっとコメディのセンスもすごくあって、ご自身の中にそういう才能があるのだと思います。皆さんそうですが、またお仕事したいです」

嵩の弟・千尋役の中沢については、中園氏がオーディションに呼んでほしいと希望したそうで、実際に千尋役をつかんだ中沢の演技は、想像以上だったという。

「オーディションに呼んでほしいとリクエストしたので、ハラハラ親心のように見ていたのですが、本当に立派に成長してくれて」と目を細め、「これからもっと大きい俳優さんになると思います」と期待を寄せていた。

