「非常におもしろいです」　粗品MCの新番組『ドーピングトーキング』が8.30スタート

お笑いコンビ・霜降り明星の粗品がMCを務める、ABEMAのオリジナル番組『ドーピングトーキング』(全8回)が、30日(22:00〜)にスタートする。

すべて初卸しのトーク

『ドーピングトーキング』は、「日常では絶対に行くことがない場所」や、「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たち総勢40人超が、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ番組。なお、この番組で披露するエピソードトークは、“『ドーピングトーキング』のためだけ”に用意した、すべて初卸しのトークとなる。

粗品のコメントは以下の通り。

粗品 コメント

・収録に参加して

非常におもしろいです。僕はいま32歳なんですが、20代のときから大きく価値観が変わったことがあって。“おもしろい”っていろんな種類があるなって、最近思うようになったんです。20代のときって声に出して笑うことだけが僕の中では“おもしろい”だったんですけど、最近大人になってきて、別に笑わないけどおもしろいなって話がめちゃくちゃあるなって、そっちのほうにも興味があったりするんです。例えば、文学作品に垣間見える知的さとか、映画を見た後の満足感とか。そういうのもおもしろいと思うんです。僕はお笑い一筋、お笑いバカだったんで、その辺は疎かったんですけど、最近めっちゃいいなと思ってて。そういう欲求を、プロのお笑いの人に、いろんなジャンルのおもしろさを満たしてもらえる、そんな番組だと思いますね。芸人的な、お笑い的なおもしろさもあるんですけど、興味深い話とか、「その話聞いたら眠られへんくなるで」とか、「この話聞いたら明日しゃべりたなるなぁ」みたいな、そういういろんな面白さが詰まっているいい番組ですね。

・印象に残っているトーク

(中山)功太さんの話はおもしろかったですね。印象にめっちゃ残ったし、家みたいでした。家でテレビ見てる感覚やったってようあると思うんですけど、風呂でTikTokみてる感覚でしたね。めっちゃおもろかって、ついついのぼせてしまうような、手を止めてしまうような吸引力のある話でした。功太さんの怖い系の話もおもろかったですし、奥田さん(ガクテンソク)やアントニーさん(マテンロウ)の裏社会というか、世の中の裏側系…たぶんオンエアもどれだけ伏字になるかわからないんですが、僕たちのリアクションとかだけで楽しめると思います。改めてすごい世界だなと思いましたね。