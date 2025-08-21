元NEWS草野博紀、まさかの場所で才能開花「大胸筋! 大胸筋! 大胸筋!」

元NEWSの草野博紀が19日、ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season4』#8に出演した。

草野博紀

新宿にあるマッスルバーに潜入取材

番組では、近年、夜の街で話題となっているスポット“マッスルバー”の実態調査へ。「カメラの前に出るのが20年ぶり」と、久々のロケ参加となる草野、西野創人(コロコロチキチキペッパーズ)が新宿にあるマッスルバー『まっちょまっちょ新宿店』に潜入取材を敢行。マッスルバー店員として接客や、マッスルバー最大の目玉であるマッチョパフォーマンスにも挑戦した。

営業開始直後は自信なさげだった草野も、初めての接客で“壁ドン・腕立て・腹筋”の初パフォーマンスに挑戦。上半身裸になり、女性客と極限まで密着するパフォーマンスをやりきった草野は「すげー、ドーパミンめっちゃ出る」「気持ちいいコレ、天職かも」と、晴れやかな表情を見せた。

その後、接客にも慣れた草野は、マッチョが注射器で客の口にドリンクを注ぐパフォーマンス“マッチョお注射”を自らおねだりするなど、マッスルバー店員として才能を開花。シャンパンが入ると、西野やほかの店員たちと「大胸筋! 大胸筋! 大胸筋!」とシャンパンコールで盛り上げ、「今日が俺にとってのマッチョ記念日!」と雄叫びをあげる場面も。入店当初より明らかに顔つきの変わった草野は、「ここに来てすげー自信もらった」「筋肉ないし、劣等感があったけど、そこじゃない」と達成感を噛みしめていた。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。