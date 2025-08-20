ルミネはこのほど、9月12日に本格開業する「ニュウマン高輪」(東京都港区高輪)のレストラン情報を公開した。

ルミネ史上最大規模となる同施設には、South・North(サウス・ノース)エリア1～5Fに154店舗、LUFTBAUM(ルフトバウム)エリア28・29Fに11店舗、合計165店舗がオープン。さらに期間限定SPECIAL POP-UPショップが12店舗と合計177店舗が開業期2か月間でオープンする。今回は、新ブランド含む一部のレストランの詳細や期間限定メニューを紹介する。

LUFTBAUM(ルフトバウム)

ルフトバウムエリアには、期間限定のスタンド「CRAFT WA STAND」や、八芳園が手がける「割烹 BUTAI」などが出店する。

「The Public Place」では、豊かな植物に包まれる屋外テラスや開放的な眺望と夜景を独占できるプライベートルームなど多様なシーンが共存する空間で、イタリアンベースの多国籍料理が味わえる。おすすめのアラカルトメニューをグループでシェアできるディナー限定のコース「SHARE COURSE」(1名5,300円)などを提供する。

左:The Public Place/右:「SHARE COURSE」(1名5,300円)

CRAFT WA STANDは、厳選した国産素材で仕立てるクラフトスイーツと、日本の伝統文化を現代の感性で再解釈した甘味体験を提供するスタンド。9月12日～11月30日までの期間限定で出店する。ほのかに酔える大人のかき氷「クラフトかき氷(SAKEICE×赤しそぶどう)」(1,500円)や、さわやかな緑茶の香りと甘いみかんでさっぱりとした和を感じられる「宵パフェ(よいぱふぇ)(みかんと緑茶)」(1,200円)などを提供する。

「LOOPS」は、喫茶でも、バーでもない、過ごし方・時間帯で表情を変える新しいラウンジ。音楽が流れる開放的な空間で、トップバーテンダーが手がける多彩なドリンクや「日本の喫茶」をテーマに各国の喫茶文化のエッセンスを取り入れたフードメニューが楽しめる。「クラフトケチャップのハーブナポリタン」(1,600円)は自家製クラフトケチャップと香り豊かなハーブオイルで仕上げた特製ナポリタン。「スモークサーモンとハーブクリームのノルウェーワッフル」(1,500円)は、スモークサーモンにディルとケッパーを添え、ハーブ香るクリームで仕上げた北欧風ノルウェーワッフル。

割烹 BUTAIは、八芳園が手がける江戸を料理のテーマにした割烹料理。「日本の食文化が集う場所」をコンセプトに、料理人が目の前でライブで調理する。「MIYABI(雅)」(27,500円)は、厳選した旬の食材に料理人の丁寧な手仕事と料理テーマである江戸のエッセンスを加えた、コースに仕立てのメニュー。「ENBU(演舞)」(8,800円)は白木の二段重に季節の小鍋が入った豪華なメニュー。BUTAI流の江戸をテーマにした料理をランチで堪能できる。

割烹 BUTAI

South 1F

South 1Fに出店する「800°DEGREES TAKANAWA」では、産地と作り手の想いを窯・薪・炭で丁寧に焼き上げた"新しい日本のピッツァ"を提供する。「マルゲリータ」(1,980円)は800度の薪窯でじっくり焼き上げた、うま藻トマトソースの旨味が溶け込む一品。季節限定商品として、「シャインマスカットと"ブラウンスイスヨーグルト"とジャスミン煎茶のパンケーキ」(2,400円)も提供する。

800°DEGREES TAKANAWA

South 4F

ウェルビーイングやライフスタイルを彩るショップが並ぶ4Fのワンフロアに集まるのは、異なる魅力を持った4つの飲食店。

「Rigo SPANISH ITALIAN」では、ハワイの自由な感性で表現したスペイン&イタリア料理が楽しめる。

Rigo SPANISH ITALIAN

「蕎麦 豊田」では、厳選素材の手打ち蕎麦と季節の天ぷらが味わえる。

蕎麦 豊田

「焼肉 たかなわ」は、定番から希少部位まで楽しめる化学調味料不使用の本格焼肉のお店。

焼肉 たかなわ

世界各地の生産者とつながり、感情豊かなコーヒー体験を届ける「SOW COFFEE ROASTERS」もルミネ初出店する。