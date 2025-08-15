宮城県のアンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」本設店舗が8月8日、有楽町「東京交通会館」(東京都千代田区)地下1階にオープンした。

宮城ふるさとプラザ

新店舗オープンまでの経緯

同施設は、2005年に池袋で開設以来、首都圏における宮城県産品の販売・情報発信拠点として親しまれてきた。東日本大震災の際には「宮城を応援したい」という思いを持つ人々が数多く訪れ震災前の約2.5倍の売上を記録するなど、県産品を通じた交流の場として大きな役割を果たしてきた。一方、2023年12月、宮城県は賃貸契約の満了に伴い、池袋店舗を2024年12月15日をもって閉店する方針を決定。県内外からは存続を望む声が多く寄せられたが、閉店は避けられない状況となった。

このような状況の中、同施設を運営する宮城県物産振興協会は、これまで築いてきた首都圏での販売拠点を絶やさず、県産品の魅力を継続的に発信するため、独自で新店舗を開設する方針を決定した。準備資金の確保を目的として、クラウドファンディングに挑戦した結果、延べ1,227名から、28,236,711円(目標2,000万円)の支援が集まった。閉店から期間を空けることなく日本橋・茅場町での仮設店舗開設、そして今回の本設店舗オープンに至った。

営業時間は平日10:30～19:30、土日祝は10:30～19:00まで。年末年始を除き年中無休で営業する。

みやぎ絆大使 山寺宏一さんも開業をお祝い

オープン当日には、店舗前にてオープングセレモニーが開催された。みやぎ絆大使の山寺宏一さんもお祝いに駆けつけ、登壇者とともに鏡開きを実施した。これを合図に、本設店舗は、首都圏で宮城の食や文化を体感できる新たな拠点として、本格的にスタートした。

オープングセレモニー

宮城の特産品 約800点を取り揃え

牛たん、ずんだ、笹かまをはじめ、水産・農産加工品、菓子、地酒、工芸品、雑貨まで、宮城県を代表する約800点の特産品を取り揃えている。仙台市の観光名所「定義如来 西方寺」の門前名物として親しまれる「三角油揚げ」や、ふわもち食感が人気のスイーツ「喜久福」など、宮城ならではの味も有楽町で購入可能に。

宮城の特産品 約800点を取り揃え

名物ずんだスイーツと県産品イートインコーナー

宮城県の老舗茶屋「お茶の井ヶ田」監修によるずんだシェイク、ずんだソフト、抹茶ソフトなどを提供するイートインスペースも用意。「ソフトクリーム」(各450円)は抹茶・ずんだ・ミックス、シェイクは「ずんだシェイク」(550円)、「プレミアムずんだシェイク」(650円)、「リッチプレミアムずんだシェイク」(750円)、「抹茶シェイク」(550円)の4種。ずんだシェイクは3段階で濃さが選べるようになっている。今後は、宮城の地酒や県産品を使ったおつまみの提供も予定している。

ずんだスイーツと県産品イートインコーナー

生産者の声を届ける体験型販売・試食コーナー

店頭に宮城県内の生産者が立ち、商品のこだわりや産地背景を直接伝える販売・試食コーナーも設置。会話を通じて背景を知り、試食で味わうことで、「つくる人」と「食べる人」がつながる場となっている。オープン時は石巻で創業し、現在は美里町で冷凍ハンバーグを中心とした冷凍食品の製造および販売を手掛ける「大地フーズ」のいわしハンバーグが出展している。

期間限定イベントも実施

季節や旬に合わせた期間限定イベントも継続的に開催する。8月8日～17日まで、仙台銘菓「萩の月」の販売や、宮城産いわしを使用した「いわしハンバーグ」の試食販売を実施している。また、8月8日～10日まで、宮城の地酒の試飲販売も行っている。