ザ・リッツ・カールトン東京「Héritage by Kei Kobayashi」より、新たなシグネチャーディナーコースが登場

ザ・リッツ・カールトン東京のフレンチレストランである「Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュバイケイコバヤシ)」が、開業1周年の節目を迎えたことを祝し、新たなシグネチャーコースメニュー「Bijoux」を8月15日(金)より提供すると発表した。

【画像】小林圭シェフが監修する新たなシグネチャーコースメニュー「Bijoux」（写真4点）

「Héritage by Kei Kobayashi（エリタージュ バイ ケイ コバヤシ）」は、フランス版ミシュランガイドで6年連続三つ星を獲得したシェフ・小林圭が手がけるレストラン。2024年、ザ・リッツ・カールトン東京にオープンし、同年10月には「ミシュランガイド東京2025」にて初の一つ星を獲得している。

この新しいシグネチャーメニューは、日本の豊かなるテロワールが育んだ至高の食材に焦点を当てたコースとなっており、「同じ食材であっても、産地や育つ環境によって香りや味わいは大きく異なる。その違いにこそ日本の奥深い豊かさがある」という哲学のもと、日本各地からその時期に最高の状態にある旬の食材を厳選して作られる。

記念日や自分へのご褒美に、特別なひとときを過ごしに訪れてみてはいかがだろうか。

新ディナーコースメニュー「Bijoux」(ビジュー)

提供場所：「Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュバイケイコバヤシ)」(45階)

提供開始：2025年8月15日(金)〜

料金：48,000円〜 ※時価 ※税・サ込

オンライン予約：8月16日(土)以降の予約

https://www.tablecheck.com/shops/heritage-by-kei-kobayashi/reserve?menu_items[]=6881fb7c8257f64f7d83c5a1

※ご予約はご利用日の1週間前まで承ります。

Héritage by Kei Kobayashi (エリタージュバイケイコバヤシ)

ザ・リッツ・カールトン東京(港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン) 45階