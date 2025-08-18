TAKANAWA GATEWAY CITYの高層階に「JW マリオット・ホテル東京」が10月オープン！

マリオット・インターナショナルは、東京・高輪の新街「TAKANAWA GATEWAY CITY」の高層階にオープンする「JW マリオット・ホテル東京」の開業日を2025年10月2日（木）に設定すると発表し、公式サイトにて宿泊予約の受付を開始した。

ホテル名にもある「JWマリオット」は、マリオット・インターナショナルが展開する30以上のブランドの中でも最上位に位置づけられるラグジュアリーブランドとなっており、国内では2軒目、首都圏初となるホテルである。

「心温まるエレガンス」をコンセプトにした本ホテルでは、スイートルームを含む全200室のゲストルームに、”禅”の美意識に着想を得た、深い藍と琥珀を基調とした静謐なデザインが起用されている。なかでもスイートを含む9室は「JWマインドフルルーム」として、特別なウェルネス体験が提供される。

ホテル内には６つのレストランとロビーラウンジ、バーがラインナップ。ミシュランシェフ監修の割烹料理「Saki（咲）」やモダン地中海レストラン「Sefino（セフィーノ）」、そして繊細に焼き上げられたクロワッサンと香り高いスペシャルティコーヒーを愉しむことができるクロワッサンバー「Le Cres（ル・クレス）」など、個性豊かで上質なお食事どころが揃っている。

また、滞在中の体験として、スパ、フィットネスセンターも常設している。英国発のアロマセラピーアソシエイツを使用した施術や、心身の再調律を促すマインドフルネスプログラム、想的な夕陽を臨む屋内プールや、24時間利用することができるフィットネスセンターも用意されている。

JWマリオット・ホテル東京

住所：〒108-0074 東京都港区高輪2丁目21-2

公式サイト：www.jwmarriotthoteltokyo.com

ホテル代表電話：03-3434-7070