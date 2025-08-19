JR西日本は19日、観光列車「はなあかり」の2025年秋の運転に合わせて実施する「おもてなし」や、車内に展示する調度品などの詳細を発表した。今秋は10月11日から12月21日までの土日、敦賀～城崎温泉間で「全22日・22本」(各日片道運行)の運行を予定している。

食のおもてなしに関して、予約制で地元食材を用いた特別メニューを販売。城崎温泉行の列車では、若狭牛や小鯛のささ漬けなど若狭の名産や食材を盛り込んだ「若狭町家弁当」と「若狭おばまプリン」を提供する。敦賀行の列車では、天橋立の神話が由来の笹寿司や白バイ貝、鯛の塩焼きなどを詰め合わせた「天橋立笹寿司弁当」と丹後スイーツを用意する。どちらも価格は3,900円となる。

駅でのおもてなしは、敦賀駅、小浜駅、美浜駅、天橋立駅、城崎温泉駅など主要駅で実施。地域団体や自治体による観光案内と特産品販売をはじめ、ご当地キャラクターによる出迎え、伝統芸能の披露など予定しており、日程に応じて内容が変わる。

「はなあかり」の車内では、アテンダント3人が乗務し、沿線の酒やおつまみ、「はなあかり」グッズなど販売。一部日程で地域関係者も乗車し、特産品の紹介と販売を行う。

車内の調度品として、スーペリアグリーン車(1号車)の飾り棚を沿線各地の工芸品やアート作品で彩る。福井県の越前和紙を使ったフラワーアート、京丹後市の丹後ちりめんや豊岡市の麦わら細工・豊岡鞄など展示し、列車内で地域文化を楽しめるよう工夫する。