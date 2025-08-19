西武鉄道は19日、新所沢駅の1～4番ホームと保谷駅の1～3番ホームに対して、ホームドアを2025年度中に整備すると発表した。鉄道駅バリアフリー料金制度を活用するとともに、保谷駅のホームドア整備については西東京市から補助を受けているとのこと。

ホームドアのイメージ

新所沢駅は3番ホームで8月24日の終列車後にホームドアを設置し、9月中の稼働開始を予定。他のホームも順次、ホームドアを設置し、2番ホームは9月、4番ホームは10月、1番ホームは11月の稼働開始を予定している。保谷駅も今年11月に3番ホーム、来年1月に1番ホーム、2月に2番ホームの稼働を予定。なお、工事の進捗や設置当日の列車の運行状況により、設置時期が変更になる場合があるとのこと。

西武鉄道はホームドアおよび固定柵の全駅(東飯能～西武秩父駅間各駅を除く)への整備をめざしており、現在は池袋駅(2～6番ホーム)、練馬駅、練馬高野台駅、石神井公園駅、西武新宿駅、高田馬場駅、東村山駅(4・5番ホーム)、所沢駅、国分寺駅の9駅30番線でホームドア整備が完了している。

新所沢駅3番ホームの現況

当面は池袋線の池袋～小手指間、新宿線の西武新宿～新所沢間、拝島線の小平～玉川上水間、さらに豊島線と西武有楽町線の各駅へ、おおよそ2030年代半ばまでのホームドア整備をめざすとのこと。なお、連続立体交差事業など他の工事を予定する駅は、それらの工事に合わせて整備を進めるとしている。