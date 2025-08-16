俳優の竹野内豊が、きょう16日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『嗚呼!!みんなの動物園』(毎週土曜19:00～)に出演する。

相葉雅紀が保護犬トリミングを始めて8年。そんな相葉の保護犬トリミングに、愛犬家として知られる竹野内が登場し、相葉トリミング通算100匹目となる保護犬を洗う。

2人が洗う犬は、廃業ブリーダーから保護されたゴールデン・レトリーバーと現役ブリーダーから引き取られたマルチーズの2匹。これまできちんと世話されていなかったのか、2匹とも至るところに毛玉をためこんだ状態だった。特にマルチーズのほうは、表情も分からないほど毛が伸び放題。さらに気になるのは、2匹とも感情がないということだ。

本来なら遊びたい盛りの2匹。しかし、相葉や竹野内にふれられようともその表情は変わらず、喜怒哀楽がまったく分からない。過去に11年半もの間グレーハウンドという大型犬種を飼っていた愛犬家の竹野内は、そんな2匹を見て一瞬言葉を失う。だが、相手を怖がらせないよう優しく声をかけ保定するなど、全力で相葉のトリミングをサポートする。

「気持ちいいかな」と、シャンプー中も犬に寄り添い気遣う竹野内。そのうち相葉を「先生!」と呼び、率先してドライを進めるなど愛情深く無邪気な一面も見られる。

番組ではほかにも、体調不良によって活動の一時休止を発表したティモンディ・前田裕太が預かりお世話していた保護猫“モンロー”のその後を紹介する。

(C)日テレ