女優の松本まりかが主演を務めるテレビ朝日 金曜ナイトドラマ『奪い愛、真夏』(毎週金曜23:15～24:15)の第3話が8日に放送された。

8日放送の第3話では、真夏(松本)と時夢が、(安田顕)廃校の時計を修理するプロジェクトの事前視察で、誰もいない学校へ赴き2人きりに。まばゆい太陽が降り注ぐ廃校のプールに大はしゃぎで飛び込み、ついにお互いの気持ちを確かめ合った2人は、水面そして水中でずぶ濡れになりながら、何度も熱いキスを交わす。

しかし、ラストには、ホラーさながらの衝撃展開が。リミッターが外れたかのように唇を重ねる真夏と時夢がふと横を見ると、目の前には自らもプールに入った未来(高橋メアリージュン)が底知れぬ笑みを浮かべて立っており、「ずっと、見てたよーーーーー!」とプールに声を響き渡らせる。これに真夏は、ぎょっと目を見開いてフリーズし、時夢もこ の世の終わりと言わんばかりに絶叫した。

この未来の登場シーンに、SNSでは「メアリージュンさん怖ええ」「どっから、現れた」「だいぶホラー」と高橋の怪演を絶賛する声が上がっていた。