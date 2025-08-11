アイドルグループ・Kis-My-Ft2がデビュー記念日の10日、全国ツアー「Kis-My-Ft2 LIVE TOUR 2025 MAGFACT」の横浜アリーナ公演を開催。5月21日にリリースした11枚目のオリジナルアルバム『MAGFACT』を引っ提げ、アルバム収録曲を中心にライブ定番曲や人気の楽曲含む全32曲を披露し1万5000人の観客を沸かせた。公演前には報道陣の取材に応じ、デビュー記念日を迎えた心境や今後の抱負を語った。

6月21日の千葉・ららアリーナ東京ベイ公演を皮切りに全国8カ所24公演を回るアリーナツアー。今回もツアーの演出やセットリストはメンバーの二階堂高嗣が中心となって構成され、衣装は玉森裕太が担当した。デビュー記念日のこの日は、新曲「A CHA CHA CHA」(8月11日配信リリース)も初披露され、ファンを喜ばせた。

公演前に報道陣の取材に応じた6人。デビュー記念日ということで、特別な思いを語った。

「ステージ上でファンの皆さんとお会いできるということはとてもうれしく思います。皆さんの前で会えるというのが一番うれしいです」(横尾渉)

「会場に来てくださった方だけでなく、今までもたくさんの方々がキスマイを応援してくださっているので、特別な日になればいいなと思っています」(藤ヶ谷太輔)

「ライブの空間は僕らにとっても特別な空間なので、そこでファンの皆さんと一緒に『おめでとう』と言えるのは、ファンの皆さんにとってもおめでとうということでもあると思うので、それを分かち合えたら素敵だなと思います」(宮田俊哉)

「デビュー日を迎えられるというのもファンの皆様のおかげだと思うので、感謝の気持ちを伝えていけたらいいかなと思っています」(玉森裕太)

「ファンの方と同じ時間を過ごせる、特にデビュー日という時間を過ごせるというのもすごくうれしいですし、今日会場入りしたとき、スタッフさんにも『デビュー日おめでとうございます』と言っていただいて、ファンの方だけでなくスタッフさんの方にも支えられているというのを実感して今日楽しみたいと思います」(二階堂高嗣)

「グループ活動を続けることって年々すごく難しいことなんだなということを、見て体感している中、こうやって6人でステージに立ち続けられることができるのはすごくうれしいことだし、ファンの皆様が集まってくれて応援してくれるから6人で立ち続けられるんだなということを、年を取るごとにさらに感じるようになりました」(千賀健永)

今後の抱負を聞かれると、健康第一に頑張っていきたいと決意を新たにしていた。

「みんな健康でずっとローラーが履けるようにしたいですね。1曲でもローラーは履きたいという気持ちがありますので」(横尾)

「それに尽きる感じはありますね。何年か前から意気込みを聞かれると『健康第一』って(笑)。そして、いいパフォーマンスでファンの皆様に日頃の恩返しをして、特に今日はデビュー日ですけど、ありがとうの日と言っていただいて、こういう日をたくさん紡いでいけたらいいなと。そのために健康第一で」(藤ヶ谷)

「今日無事に14周年を迎えることができまして、ここから15年目という節目の年。これからも僕たち6人は進み続けるので、ファンの方と一緒にいろんな思い出を作って来年もまたライブができたらいいなと思っていますので、これからも応援よろしくお願いします」(玉森)