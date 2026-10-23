映画『うるわしの宵の月』の初日舞台挨拶が23日、都内で開催され、道枝駿佑(なにわ男子)、安斉星来、水沢林太郎、竹村謙太郎監督が登壇。進行をTBSの江藤愛アナウンサーが担当した。

  • 安斉星来

    安斉星来

映画『うるわしの宵の月』は「言葉の尊さというものも教えてくれる作品」　安斉星来がメッセージを送る

本作で、容姿端麗でスマートな振る舞いから「王子」と呼ばれる女子高生・滝口宵を演じた安斉。

どのような悩みを抱えている人に本作を観てほしいかと聞かれると、「恋愛ももちろんなんですけど、この作品は、言葉の尊さというものも教えてくれる作品だなと思っていて」と切り出す。

続けて、「このご時世、SNSですごくやり取りがしやすくなって、人と人との関わりがしやすくなったと思うんですけど、ちゃんと人と人でコミュニケーション、ちゃんと言葉を交わすっていうことが年々少なくなってきてしまっているなと私は感じていて」と自身の印象を話す。

さらに、「言葉って文面じゃ絶対に伝わらないと私は思っていて。どういった気持ちだったりとか、どういった表情で相手がしゃべってるかって、絶対に文面じゃ伝わらないじゃないですか」と自身の考えを説明。

その上で、「この時代だからこそ、相手に思いを伝える、恋愛の思いを伝えるのもそうですけど、自分がこう思ってるってちゃんと口に出していいんだよっていうのも伝えてくれる作品かなとも思っています」と話し、そうした悩みを抱える人にも本作を観てほしいと呼びかけた。

映画『うるわしの宵の月』ストーリー

滝口宵(安斉星来)は、容姿端麗・スマートな「王子」と呼ばれる女子。でも内心では、その完璧な王子様像に複雑な思いを抱いていた。そんなとき突然出会ったのは、完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで同じく「王子」と呼ばれる一つ上の先輩、市村琥珀(道枝駿佑)。

「あんた、めちゃくちゃ美しいな」

一見チャラそうに見える琥珀先輩だが、彼は宵の心に真っ直ぐな言葉をぶつけてくる。琥珀先輩の強引なアプローチで2人は付き合うことになるが……。

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