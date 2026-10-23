映画『うるわしの宵の月』の初日舞台挨拶が23日、都内で開催され、道枝駿佑(なにわ男子)、安斉星来、水沢林太郎、竹村謙太郎監督が登壇した。

うるわしポーズをとる道枝駿佑

道枝駿佑、撮影時に竹村謙太郎監督から受けたアドバイス

本作で、高校一のイケメンで「王子」と呼ばれる市村琥珀を演じた道枝。撮影中のエピソードを聞かれると、「本読みの時に、やっぱり10代の子たちを20代の子たちが演じるから、自然と大人っぽくなっちゃうみたいな話をしていて」と振り返り、「『もっと子供っぽくていいよ』って言っていただいたんで、もうちょっと子供っぽくていいんだなって」と、竹村監督から受けたアドバイスを紹介した。

また、琥珀の表情の芝居について聞かれると、「序盤はあんまり顔に出ないというか、クールな感じで」と説明。「だんだん空回りしていって、宵ちゃんには素直に感情を出していくっていうのが、宵ちゃんに対しては特別な感情を抱いているっていう、そのグラデーションみたいなものが……(撮影が)順撮りではなかったので、結構整理は必要で。いろいろ考えながらやってましたね」と明かした。

安斉星来「道枝さん本人のことは何も知りません」

一方、安斉は撮影期間中、宵として過ごすために、道枝にはあまり話しかけないようにしていたという。安斉が「道枝さん本人のことは何も知りません」と明かすと、会場からは笑いが。これに道枝も「確かにそうだったね」と納得した。

そのため、安斉は水沢に「道枝さんってどういう人ですか」と尋ねていたそうで、道枝が「なんて言ってたの?」と確認すると、水沢は「道枝駿佑の話してた」といい、好きな食べ物や誕生日など、基本的な情報について話していたと説明。これを聞いた道枝は「そうなんや。全然知らなかったです」と驚いていた。

水沢林太郎とうるわしポーズを確認し合う道枝駿佑

映画『うるわしの宵の月』ストーリー

滝口宵(安斉星来)は、容姿端麗・スマートな「王子」と呼ばれる女子。でも内心では、その完璧な王子様像に複雑な思いを抱いていた。そんなとき突然出会ったのは、完璧なルックスを誇る高校一のイケメンで同じく「王子」と呼ばれる一つ上の先輩、市村琥珀(道枝駿佑)。

「あんた、めちゃくちゃ美しいな」

一見チャラそうに見える琥珀先輩だが、彼は宵の心に真っ直ぐな言葉をぶつけてくる。琥珀先輩の強引なアプローチで2人は付き合うことになるが……。