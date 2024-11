バンダイスピリッツは、『フェス・ゴジラ5 怪獣大決戦』より「ムービーモンスターシリーズ ジェットジャガー -フェス・ゴジラ特装セット-」(4,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年5月発送予定。

2025年5月発送予定「ムービーモンスターシリーズ ジェットジャガー -フェス・ゴジラ特装セット-」(4,000円)

リアルな造形と彩色表現で歴代ゴジラ作品の怪獣を立体化しているソフビフィギュア「ムービーモンスターシリーズ」から、巨大ロボット「ジェットジャガー」の特装セットが登場する。

同商品は、ゴジラの大型イベント「ゴジラ・フェス」内にて上映された『フェス・ゴジラ』と連動したもの。『フェス・ゴジラ4 オペレーション ジェットジャガー』および、最新作『フェス・ゴジラ5 怪獣大決戦』に登場したジェットジャガーを立体化している。

セットには、本体ボディに加えて左右2対の腕パーツを付属。ガイガンの鎌をモチーフにした新装備「Gクローver.」と、劇中でも印象的に描かれた「サムズアップ」シーンを再現した姿の2種類に換装して遊ぶことができる。

「ジェットジャガー Gクローver.」は『フェス・ゴジラ5 怪獣大決戦』で初登場したジェットジャガーの新たなる姿。強大な力を持つキングギドラに対抗するべく、ガイガンの鎌をもとに作られた新装備「Gクロー」を両腕に装着している。大型の鎌がついた両腕パーツは完全新規造形。鎌の向きに角度がついた造形になっているので、可動軸によってニュアンスをつけたポージングを楽しむことができるという。

また「ジェットジャガー サムズアップver.」は『フェス・ゴジラ4 オペレーション ジェットジャガー』の劇中にて、キングギドラの襲来を前に、敵対していたゴジラとの一時共闘を誓ったシーンを再現したもの。こちらも両腕パーツを完全新規造形し、右腕はジェットジャガーの代名詞ともいえる"サムズアップ"ポーズになっている。

さらに、腕パーツだけでなく上半身のボディも新規造形し、細部の立体感や細かいディテールの再現度を向上。全身の塗装色も劇中のイメージに合わせてリニューアルしている。予約の受付は12月24日の23時まで。

TM & (C) TOHO CO., LTD.