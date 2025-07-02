嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025 FNS歌謡祭 夏』が、きょう2日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。
※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。
■18:30～
・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」
・CLASS SEVEN「miss you」
・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」
・こっちのけんと × 中島健人「はいよろこんで」
・GENERATIONS「Magic Hour」
・日向坂46「Love yourself!」
・ME:I「MUSE」
■19:00頃～
・INI「Pineapple Juice」
・＆TEAM「Deer Hunter」
・郷ひろみ × 香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「GOLDFINGER'99」
・TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「6、6、Rock！」
・東方神起「接吻」/ ORIGINAL LOVE
・Travis Japan「Would You Like One?」
・なにわ男子「ギラギラサマー」
・氷川きよし × 倖田來未「TATTOO」/ 中森明菜
・平手友梨奈「ガラスの十代」/ 光GENJI
・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)
・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」
・LE SSERAFIM「DIFFERENT」
★岡村隆史が選ぶ Best of FNS歌謡祭
■20:00頃～
・アイナ・ジ・エンド「革命道中」
・幾田りら「恋風」
・ORANGE RANGE「以心電信」
・ORANGE RANGE × INI（池崎理人・田島将吾・西洸人）「イケナイ太陽」
・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」
・timelesz「Rock this Party」
・NiziU「Shining day」
・HANA「Burning Flower」
・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」
・FRUITS ZIPPER「かがみ 」
・FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」
・三浦大知「Horizon Dreamer」
・M!LK × ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」
FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・＆TEAM (K・TAKI・MAKI)
★バナナマンが選ぶ Best of FNS歌謡祭
■21:00頃～
・EIKO ＆ shin feat. 幾田りら「Sing along!!!」
・XG「NEW DANCE」
・ELAIZA「蝶々結び」/ Aimer
・草なぎ剛「STAY WITH ME」
・倖田來未 × NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」
・SUPER BEAVER「主人公」
・松田元太 × 松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」/ MONGOL800
・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」/ BIGBANG
・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」
・FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「桃色片想い」/ 松浦亜弥
・ME:I「ミスター」/ KARA
・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」
・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」
★視聴者が選ぶ Best of FNS歌謡祭
■22:00頃～
・アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「Story」/ AI
・Aqua Timez × 八木勇征（FANTASTICS）× 藤牧京介（INI）「虹」
・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」
・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」
・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」
・中島健人「MONTAGE」
・Number_i「GOD_i」
・NEWS「チャンカパーナ」