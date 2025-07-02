嵐の相葉雅紀とフジテレビの井上清華アナウンサーが司会を務める同局系音楽特番『2025 FNS歌謡祭 夏』が、きょう2日(18:30～)に生放送される。時間帯別の出演アーティスト・披露楽曲のタイムテーブルを紹介する。

※出演者は時間帯別に五十音順。構成の変更・出演時間が前後する可能性もあり。

『2025 FNS歌謡祭 夏』(C)フジテレビ

■18:30～

・AKB48「ヘビーローテーション」「ポニーテールとシュシュ」「フライングゲット」「言い訳Maybe」「恋するフォーチュンクッキー」「まさかのConfession」

・CLASS SEVEN「miss you」

・原因は自分にある。「カラフるワンダフル」

・こっちのけんと × 中島健人「はいよろこんで」

・GENERATIONS「Magic Hour」

・日向坂46「Love yourself!」

・ME:I「MUSE」



■19:00頃～

・INI「Pineapple Juice」

・＆TEAM「Deer Hunter」

・郷ひろみ × 香取慎吾「ハリウッド・スキャンダル」「GOLDFINGER'99」

・TUBE × 近藤真彦 × 織田哲郎「6、6、Rock！」

・東方神起「接吻」/ ORIGINAL LOVE

・Travis Japan「Would You Like One?」

・なにわ男子「ギラギラサマー」

・氷川きよし × 倖田來未「TATTOO」/ 中森明菜

・平手友梨奈「ガラスの十代」/ 光GENJI

・BOYNEXTDOOR「今日だけ I LOVE YOU (Japanese Ver.)

・Mrs. GREEN APPLE「breakfast」

・LE SSERAFIM「DIFFERENT」

★岡村隆史が選ぶ Best of FNS歌謡祭

■20:00頃～

・アイナ・ジ・エンド「革命道中」

・幾田りら「恋風」

・ORANGE RANGE「以心電信」

・ORANGE RANGE × INI（池崎理人・田島将吾・西洸人）「イケナイ太陽」

・CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」

・timelesz「Rock this Party」

・NiziU「Shining day」

・HANA「Burning Flower」

・FANTASTICS「Got Boost？」「Candy Blaze」

・FRUITS ZIPPER「かがみ 」

・FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「わたしの一番かわいいところ」

・三浦大知「Horizon Dreamer」

・M!LK × ビジュイイじゃん選抜「イイじゃん」

FANTASTICS (佐藤大樹・澤本夏輝・堀夏喜)・＆TEAM (K・TAKI・MAKI)

★バナナマンが選ぶ Best of FNS歌謡祭

■21:00頃～

・EIKO ＆ shin feat. 幾田りら「Sing along!!!」

・XG「NEW DANCE」

・ELAIZA「蝶々結び」/ Aimer

・草なぎ剛「STAY WITH ME」

・倖田來未 × NiziU（MAKO・RIO・MAYA・MAYUKA）「Butterfly」

・SUPER BEAVER「主人公」

・松田元太 × 松倉海斗（Travis Japan）「小さな恋のうた」/ MONGOL800

・TREASURE「FANTASTIC BABY -JP Ver.-」/ BIGBANG

・氷川きよし with t.komuro「Party of Monsters」

・FRUITS ZIPPER × CUTIE STREET「桃色片想い」/ 松浦亜弥

・ME:I「ミスター」/ KARA

・Mrs. GREEN APPLE「クスシキ」

・Mrs. GREEN APPLE「Soranji」

★視聴者が選ぶ Best of FNS歌謡祭

■22:00頃～

・アイナ・ジ・エンド × ELAIZA「Story」/ AI

・Aqua Timez × 八木勇征（FANTASTICS）× 藤牧京介（INI）「虹」

・渋谷龍太（SUPER BEAVER） × Superfly「人として」

・香取慎吾「UNERI KUNERI（feat. Kroi）」

・DA PUMP「Pon de SKY, Pon de STAR」

・中島健人「MONTAGE」

・Number_i「GOD_i」

・NEWS「チャンカパーナ」

