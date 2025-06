フジテレビ系音楽特番『2025 FNS歌謡祭 夏』(7月2日18:30~)の出演アーティスト第3弾が発表された。

昨冬の『FNS歌謡祭』に9年ぶりに出演し、主演ドラマの主題歌を披露した香取慎吾が再び『FNS歌謡祭』のステージへ。自身の楽曲だけでなく、今回は尊敬する郷ひろみとのコラボが実現する。今年70歳を迎える、日本を代表するエンターテイナー・郷ひろみと香取が「ハリウッド・スキャンダル」「GOLDFINGER’99」をコラボレーションする。

2018年に解散し、2024年に期間限定で復活したAqua Timezが、約16年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに復活。今年デビュー20周年を迎える彼らが、代表曲の「虹」をFANTASTICSの八木勇征、INIの藤牧京介と一夜限りの世代を超えたコラボで届ける。

さらに、デビュー40周年を迎え、先日ハワイで6,000人の観客を集めたメモリアルライブを成功させたTUBEが、この夏にリリースするコラボアルバムの中から、近藤真彦・織田哲郎とのコラボ楽曲を初披露する。

今年に入り半年経たない間にヒット曲4曲を続々とリリースし、Billboard JAPAN 上半期チャートでは、史上初となる主要部門3冠を獲得するなど、快進撃を見せるMrs. GREEN APPLEは、情報番組『サン!シャイン』のテーマソング「breakfast」、人気アニメのオープニングテーマ「クスシキ」、映画『ラーゲリより愛を込めて』(22年)の主題歌「Soranji」の3曲を披露する。

2024年にリリースし“かわいいだけじゃダメですか?”のフレーズがTikTokを始めSNSを中心に大バズりしたCUTIE STREETが初登場。FRUITS ZIPPERとともにメドレーを披露する。

また、今年発売されたアルバム『M!Ⅹ』のリード曲「イイじゃん」がSNS総再生数18億回を突破したM!LKが『FNS歌謡祭』に初出演。「イイじゃん」を“ビジュイイじゃん選抜”メンバーとともに披露する。詳細は当日発表される。

さらに、現在フジテレビで放送中のアニメ『GO!GO!チャギントン』のエンディングソングの1つを担当している原因は自分にある。も初出演。岡山県岡山市内を実際に走る路面電車「おかでんチャギントン」とコラボする。

キャリア初のカバーアルバムが本日発売になったばかりのSuperflyが、アルバムにも収録されているSUPER BEAVERの「人として」を、ボーカルの渋谷龍太とコラボ。

ORANGE RANGEは夏の定番ソング「イケナイ太陽」をINIの池崎理人・田島将吾・西洸人とコラボ。今年デビュー25周年を迎える倖田來未がNiziUとコラボで「Butterfly」を披露するほか、ELAIZAとアイナ・ジ・エンドがAIの「Story」をコラボする。

平成に生まれた名曲のメドレーも。松浦亜弥の「桃色片想い」をFRUITS ZIPPERとCUTIE STREETがコラボ。KARAの「ミスター」をME:Iが、MONGOL800の代表曲「小さな恋のうた」をTravis Japanの松田元太と松倉海斗が、BIGBANGの代表曲「FANTASTIC BABY」を彼らの後輩であるTREASUREが披露する。さらにAimerの「蝶々結び」をELAIZAがカバーする。

『FNS歌謡祭』フリークとして知られるナインティナイン・岡村隆史とバナナマンが、“これぞ名演”と太鼓判を押す楽曲ベスト3を紹介する「Best of FNS歌謡祭」も。番組放送直後には『FNS歌謡祭』後夜祭として『週刊ナイナイミュージック』(毎週水曜23:00~)が生放送される。

■出演アーティスト(6月18日発表時点)

INI

アイナ・ジ・エンド

★Aqua Timez

幾田りら

EIKO & shin feat.幾田りら from 『パリピ孔明 THE MOVIE』

AKB48

XG

ELAIZA(池田エライザ)

&TEAM

★ORANGE RANGE

★香取慎吾

★CUTIE STREET

CLASS SEVEN

★原因は自分にある。

倖田來未

郷ひろみ

こっちのけんと

GENERATIONS

★SUPER BEAVER

★Superfly

timelesz

DA PUMP

★TUBE×近藤真彦×織田哲郎

★東方神起

Travis Japan

★TREASURE

中島健人

なにわ男子

Number_i

★NiziU

NEWS

HANA

氷川きよし

日向坂46

★平手友梨奈

FANTASTICS

★FRUITS ZIPPER

BOYNEXTDOOR

ME:I

三浦大知

★Mrs. GREEN APPLE

★M!LK

LE SSERAFIM

★…追加アーティスト

【編集部MEMO】

相葉雅紀は『FNS歌謡祭』で2019年冬から、井上清華アナは2023年冬から司会を担当。『FNS歌謡祭 夏』が4時間半にわたり放送されるのは、2021年以来4年ぶりとなる。

