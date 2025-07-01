『バチェラー・ジャパン』シーズン6に女性参加者として出演した、石森美月季、小田美夢、辻󠄀本菜々子の3人がインタビューに応じた。印象的だったデートや撮影の裏側、旅が終わった今の心境など話を聞いた。

タイトル：『バチェラー・ジャパン』シーズン6

配信開始日：2025年6月5日（木） 20時より独占配信中

話数：全9話

製作：Amazon

©2025 Warner Bros. International Television Production Limited. All Rights Reserved

（オススメ動画）

🎬【バチェラー6(ネタバレあり)】個性豊かな女性陣5人が“一輝あるある“で大盛り上がり！初登場「シンデレラローズ」の話し合いの裏側も明かす 『バチェラー・ジャパン』シーズン6 インタビュー

https://youtu.be/7epKXGEAWu0

🎬【バチェラー6】"愛嬌がレベチ"辻󠄀本菜々子を直撃！「すべて出し切った旅」を振り返る…夕日デートを先越された時の心境も明かす 『バチェラー・ジャパン』シーズン6 インタビュー(ネタバレあり)

https://youtu.be/phazhRSvqwo

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

