

『バチェラー・ジャパン』シーズン５で晴れてカップルになった、5代目バチェラー長谷川惠一と大内悠里に旅が終わった今の心境、そして今後のことなど、話を聞いた。

タイトル：『バチェラー・ジャパン』シーズン5

配信開始日：2023年8月3日（木） 22時より独占配信中

作品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZZC8CKV

（オススメ動画）

🎬『バチェラー5』ラスト5人に残った女性陣が裏話で大盛り上がり！友情・ライバル・“惠一あるある”などを明かす

https://youtu.be/v7tH285ZbOY

🎬5代目バチェラー・長谷川惠一、自分が“選ばれる側でもある”と思って臨んだ 『バチェラー・ジャパン』シーズン５インタビュー

https://youtu.be/Hz07f4oXfmc

最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆

⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ

【マイナビニュース エンタメTOP】

https://news.mynavi.jp/top/entertainment/



【エンタメ・ツイッター】

https://twitter.com/mn_enta



【ホビー・ツイッター】

https://twitter.com/mj_hobby



【特撮・ツイッター】

https://twitter.com/tokusatsumynavi

