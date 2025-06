セガ フェイブは、新ブランド「フェイバリットイ」から「アクドール 名探偵コナン」(各2,200円)を、2025年6月26日より全国の玩具専門店、百貨店・量販店の玩具売り場、インターネットショップなどにて発売する。

ポーズや表情が変わる、まるで”生きているアクスタ”「アクドール」に、『名探偵コナン』のキャラクター4種が新登場。付属のスティックをキャラクターにセットすると、両腕を上下に動かすことができるほか、背面のレバーを上下に操作すればまぶたの開閉も可能で、まばたきなどの表情を調整できるようになっている。さらに、上下左右どの方向から見てもキャラクターと目が合う “追眼機能”もポイントだ。

また、「アクドール」シリーズは自由な遊び方ができるのも魅力のひとつ。付属のスタンド台座を使えば好きな場所に飾ることができるほか、一緒に持ち歩いて楽しむこともできる。

江戸川 コナン

毛利 蘭

安室 透

怪盗キッド

商品ラインナップは「江戸川 コナン」「毛利 蘭」「安室 透」「怪盗キッド」の全4種。サイズは幅100mm、高さ130mm、奥行15mm。セット内容はスティック1本、スタンドスティック1本、スタンド台座1枚で、対象年齢は15歳以上。価格は各2,200円。

