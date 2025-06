東宝は、ゴジラのグッズが集まるオフィシャル・ショップ「ゴジラ・ストア EXPASA足柄出張所」を期間限定でオープンする。場所はEXPASA足柄(下り)東館ホール、期間は7月12日~9月23日。

「ゴジラ・ストア EXPASA足柄出張所」には、2001年に公開された映画『ゴジラ モスラ キングギドラ 大怪獣総攻撃』の撮影で実際に使用された「ゴジラ」「バラゴン」のスーツを展示。ゴジラ・ストア限定の商品も含め350点以上の商品をラインナップする。

さらに、サービスエリア内にある飲食店(中華万里/富士見茶屋/シュガーマウンテン/富士ミルクランド)では、限定のコラボメニューも販売を行う。

また「ゴジラ・ストア EXPASA 足柄出張所」で1,000 円以上購入するか、対象の飲食店にて コラボメニューを含む計1,000円以上を購入した方に、ここでしか手に入らないオリジナルステッカー(全5種)をプレゼントする。

TM & (C) TOHO CO., LTD.