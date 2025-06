プレックスは、「Gザウルス ゴジラ(2023)電車咬撃Ver.」(27,280円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。

新たな怪獣ソフビシリーズ「Gザウルス」の第1弾として登場した「ゴジラ(2023)」が、リペイントカラー&頭部新規ヘッドにて電車を咬撃しているバージョンとして再び登場する。

今回は、ガレキや粉じんの中の「ゴジラ(2023)」をイメージして、全体的に茶系の彩色。電車が付属し、頭部・首の上下の角度も変え、新規造形ヘッドとなっており、睨む顔つきでがっちり電車を咬むシーンを再現できる。

電車は取り外しが可能で、ゴジラが咬んでいる電車は、ヒロインが宙づりにぶら下がっていた鉄柱のディテールも造型されている。

電車を外し、付属する尻尾用台座を使用し、攻撃的な前傾姿勢のポーズを楽しめる。頭部は取り外し不可。

可動域の充実により様々なポージングが可能。首・両肩・両腕・両手首・両足・尻尾など数多くの可動ポイントにより、表情豊かなディスプレイを楽しめる。

尻尾用台座にはGザウルスのマークが刻印。背びれや口の中など透明感を活かした鮮やかなカラーリングとなっており、左瞼から頬にかけての傷も再現され、ディテールを生々しく表現されている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.