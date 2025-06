バンダイは、「ゴジラ真撃大全 ー新たなる来訪者ー(8個入)」(6,072円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年11月発送予定。

「ゴジラ真撃大全」が復活!ゴジラたちが全高約80mmのソフビフィギュアになって登場。

【ラインナップ】

1. バーニングゴジラ

2. ラインナップA

3. ラインナップB

4. ラインナップC

5. ラインナップD

※セット販売のみ。

※全種揃わない可能性がある。また、一部は重複する。

TM & (C) TOHO CO., LTD.