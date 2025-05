ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは7月1日より、人気漫画・アニメ「ONE PIECE」(集英社)をテーマにした期間限定イベント『ワンピース・プレミア・サマー 2025』を開催。このほど、各アトラクションの詳細情報およびキービジュアルを公開した。

『ワンピース・プレミア・サマー 2025』では、あの頂上戦争から続くライブ・エンターテイメント・ショー『ワンピース・プレミアショー 2025』、三船長が競い合う大航海に巻き込まれるコースター『ワンピース×ストーリー・ライド』、「サンジ」の愛あふれる『サンジの海賊レストラン』という、3つの“超熱狂体験”が展開される。開催期間は7月1日~10月6日。

ウォーターワールドで開催される『ワンピース・プレミアショー 2025』は、あの“頂上戦争”から続く、麦わらの一味、海賊、 海軍のアツい思いが渦巻くライブ・ショー。今年は、四皇となった「ルフィ」「バギー」に加え、麦わらの一味を狙う海軍本部から「コビー」と「ヘルメッポ」「黄猿」、クロスギルドから「ミホーク」「クロコダイル」も参戦することに。

「ONE PIECE」のオールスターが一堂に会す同アトラクションでは、目の前で繰り広げられるアクションはもちろん、炎や水、光を使用した圧巻の特殊効果、超絶スタントを駆使した演出など、圧倒的なクオリティとスケールで、約80分間にわたりド迫力のバトルが展開される。

ハリウッド・ドリーム・ザ・ライドでは、「ルフィ」「ウソップ」と一緒に“超スリル・超臨場”を全身で体感するコースター『ワンピース×ストーリー・ライド』が登場。おいしい肉を求めて航海中の「ルフィ」と「ウソップ」を島へ案内していると、そこへ「ロー」と「キッド」が現れ……、三船長が競い合う、超猛スピードの海上レースへと発展していく。

ロンバーズ・ランディングでは、麦わらの一味のコック「サンジ」が海賊レストランをオープン。元気にお手伝い中の「バルトロメオ」に加え、腹ペコの「ルフィ」と酒が目当ての「ゾロ」、さらに「ルッチ」と「カク」も現れて……、今年も大賑わいのレストランで「サンジ」の愛がこもったおもてなしを味わうことができる。

約85分の入替制となっており、チケット価格は大人が7,000円、4歳〜小学生が2,600円となっている。

