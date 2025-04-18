17日、都内で『Olive 500万アカウント突破感謝イベント』が開催され、イベント後にダイアン津田篤宏と渋谷凪咲が個別インタビューに応じた。
（オススメ動画）
🎬ダイアン津田、知的キャラ演じるも渋谷凪咲からバラされ大焦り「高校落ちたのに」 『Olive 500万アカウント突破感謝イベント』
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🎬ダイアン津田、母・きみ子さんとのエピソードを思い出し切ない顔 『Olive 500万アカウント突破感謝イベント』
https://youtu.be/Qd7TNV2BhHA
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