花江夏樹、飯田里穂、ミキ（昴生 、 亜生） 、ダイアン（ユースケ、津田篤宏）、木下麦監督らが16日、『映画 オッドタクシー イン・ザ・ウッズ』完成披露試写会に登場した。
『映画 オッドタクシー イン・ザ・ウッズ』
2022年4月1日（金）TOHOシネマズ新宿ほか全国公開
配給：アスミック・エース
©︎P.I.C.S / 映画小戸川交通パートナーズ
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