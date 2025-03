エルティーアールは、ディズニーのキャラクターコンテンツを使用した商品の製造販売および、グッズ販売コーナーを併設した期間限定のスペシャルカフェである「OH MY CAFE」を、4月18日より「表参道ヒルズ」本館 地下3階(東京都渋谷区神宮前4-12-10)にリニューアルオープンする。

オープニングを飾るスペシャルカフェの第一弾は、ディズニー・アニメーション映画の名作『リトル・マーメイド』の世界をイメージした「リトル・マーメイド」OH MY CAFE。“Dreaming of another world”。Another world(人間の住む世界)にあこがれる人魚のアリエルをコンセプトに、店内は、柔らかで華やかなキーカラーのピンクとパープルをメインにした魅力的な空間となっている。

メニューは、「アリエル」をイメージしたホワイトオムライスやマフィンサンド、「アリエル」と「エリック王子」が湖でボートに乗ってデートをする名シーンを彷彿とさせるメニュー、貝殻の中に入った宝物の様なカラフルで楽しいフルーツヨーグルトなどの他、リニューアルオープンをお祝いしたスペシャルメニューとして、海をイメージした豪華で賑やかなアフタヌーンティーも用意される。

また、人気キャラクターをイメージしたドリンクも登場。「<アリエル>シーソルトソーダ」「<セバスチャン>ストロベリーミルク」「<ジェットサム&フロットサム>ゼリーソーダ」(各1,090円)、「<フランダー>しましまヨーグルトスムージー」「<アースラ>ブルーベリー風スムージー」(各1,190円)や、追加料金でマグカップを購入できるホットコーヒー、ホットティー、ホットミルク(各690円)など。

全てのメニューは、ディズニーの栄養成分に関するガイドラインに適合した塩分控えめで低糖質な、身体にやさしいヘルシーなメニューだ。

スーベニア

スーベニアは、 アイスドリンクとセットで購入可能な「グラス」(2,200円)・「チャーム付きマドラー(ランダム5種)」(990円)、ホットドリンクとセットで購入可能な「マグカップ」(2,200円)、各種ドリンクとセットで購入可能な「ティースプーン(pink/blue)」(各1,100円)・「アクリルコースター(ランダム4種)」(990円)・「白雲石コースター」(1,320円)、フードメニューとセットで購入可能な「プレート」(3,300円)が用意される。

カフェオリジナルグッズ

また、カフェオリジナルグッズとして「ラメアクリルキーホルダー(ランダム6種)」(825円)、「ステッカー(ランダム8種)」(605円)他多数が揃う。商品は通信販売も実施する。

事前予約者限定 カフェ利用特典

なお、事前予約(770円/1名)を行いメニューご注文した方に「オリジナルブック型メモ(全3種)」をランダムで1つプレゼント。SNSキャンペーンとして、XまたはInstagramまたはTikTokでカフェ店内もしくは飲食メニュー写真に「#OHMYCAFE」、「#リトルマーメイド」をつけて投稿した方に先着で「オリジナルマルチケース(全3種)」をランダムで1枚プレゼントする。 (c)Disney